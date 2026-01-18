Venus Williams ist die älteste Spielerin, die bei den Australian Open antrat, verliert jedoch in der ersten Runde

HQ

Venus Williams schrieb am Sonntag Geschichte, indem sie als älteste Frau bei den Australian Open in einem Hauptfeld-Einzelmatch antrat. Sie konnte das Match jedoch nicht gewinnen, verlor mit 6:7, 6:3, 6:4 gegen die 24-jährige Serbin Olga Danilovic und schied in der ersten Runde aus. Williams ist 45 Jahre alt und war kurz davor, den Rekord von Kimijo Date-Krumm zu übertreffen, die 2013 ihr Erstrundenmatch bei den Australian Open gewann.

Williams gewann zuletzt 2021 ein Grand-Slam-Match, ein Erstrundenmatch in Wimbledon, und spielt in den letzten Jahren sporadisch, wobei sie Wildcard-Aufnahmen erhielt, da sie derzeit auf Platz 576 der Welt steht.

"Sie hat ein großartiges Spiel gespielt. Auch etwas Glück dabei. Das ist einfach der Sport. So läuft das manchmal", sagte Williams, die immer noch jede Gelegenheit nutzt, um zu spielen und die Liebe des Publikums zu erhalten, das sich freut, einen Allzeit-Großen noch aktiv zu sehen.