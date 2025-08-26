Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Gameplay-Vorschau zum Anfassen: Schlaflos in Seattle

HQ

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des ersten Spiels und nach einer turbulenten Entwicklungspipeline nähern wir uns der Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan des Originals bin, da es ein bisschen vor meiner Zeit war, aber jedes neue RPG, das Tiefe in seinen Systemen und eine originelle Welt verspricht, wird immer mein Interesse wecken.

Wir begannen unsere Demo ganz am Anfang des Spiels, als wir als Vampir Phyre aufwachten. Es ist eine erfrischende Herangehensweise, um unserem RPG-Protagonisten mehr das Gefühl eines Veteranen zu verleihen. Phyre ist kein frischer Vampir, und es gibt sie schon eine Weile, was bedeutet, dass man beim Spielen eher ein Gefühl wie Geralt von Riva bekommt. Ein Gespür für Expertise, wenn es darum geht, Hälse zu beißen und Schädel zu knacken. Für manche mag das abschreckend sein, aber ich habe so viele RPGs gespielt, in denen ich ein Neuling in der Welt bin, dass es schön ist, das Gefühl zu haben, schon seit geraumer Zeit dazuzugehören.

Wir schleichen uns durch ein größtenteils verlassenes Wohnhaus und kämpfen gegen einige Ghule, bevor wir in die verschneiten Straßen von Seattle hinausgehen. Wir können jedoch nicht auf die nächste Seite der Geschichte treten, bevor wir uns mit der Stimme in unserem Kopf unterhalten. Wie in Cyberpunk 2077 gesellt sich auch in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 eine körperlose Stimme in deinem Kopf zu dir, die ein Rätsel zu lösen hat. Im Gegensatz zu Cyberpunk fühlt sich das Geheimnis von Bloodlines 2 eher wie ein klassischer Detective Noir an, wobei unser Begleiter sogar die raue Stimme eines ergrauten Polizeiveteranen hat.

Der Noir-Aufbau der Geschichte ist nett, aber ich fand die Dialoge für unseren inneren Begleiter manchmal etwas gruselig. Obwohl sein Tonfall auf jemanden hindeutet, der nicht viel spricht, fand ich, dass er viel redet. Mit Dutzenden von Stunden, um die Hauptgeschichte zu entdecken, werde ich noch kein konkretes Urteil über ihn fällen, aber ich habe nicht diese sofortige Verbindung bekommen, wie ich es zum Beispiel bei V und Johnny Silverhand gefühlt habe.

In der Demo gab es nicht mehr viel zu entdecken, nachdem wir unserer anfänglichen misslichen Lage entkommen waren. Es hat viel Spaß gemacht, sich die verschiedenen Clans und Ursprünge des Spiels anzusehen, und die verschiedenen Spielstile, die sie bieten, scheinen wirklich einzigartig zu sein. Ich entschied mich für einen Tremere-Magier, der das Beste aus Fernangriffen machte, wie z. B. einen Feind aus dem Schatten in eine Blutgranate zu verwandeln. Es ist ein schönes Detail, dass, sobald du deinen Ursprung ausgewählt hast, sich deine Angriffsanimationen und Leerlaufanimationen leicht ändern. Da ich zum Beispiel ein Tremere bin, habe ich meine Fäuste nicht mehr benutzt, sondern sowohl meine Zeige- als auch meine Mittelfinger auf mich gerichtet und damit Miniaturdolche gemacht, um auf Feinde einzuschlagen. Es gab viele kleine Details wie diese, die mich zum Nachdenken über all die verschiedenen Möglichkeiten gebracht haben, wie Clan-Entscheidungen, Dialogoptionen und mehr einen Spieldurchgang beeinflussen können.

Ich habe mich über all die Systeme gewundert, die hinter den Kulissen ablaufen und Entscheidungen verfolgen, die den Spieldurchgang von denen anderer verändern könnten. In der kurzen Zeit, die ich mit dem Spiel verbracht habe, hatte ich keine Gelegenheit, diese Systeme zu sehen, aber mir wurde versichert, dass sie da sind und ich mir hinter dem Vorhang Notizen mache. Was ich am meisten erlebt habe, war eine Art Dishonored-ähnliches Gameplay in Bezug auf die Mischung aus Action und Stealth, mit einer etwas aktiveren Rolle für den Protagonisten. Du musst dich nicht an die Schatten in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 halten, aber viele Spielstile und Clans profitieren davon. Das mag für jemanden, der ein reines RPG-Erlebnis sucht, nicht aufregend klingen, aber auch wenn Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 eher ein Action-First-Spiel ist, vor allem in seiner Einführung, hat The Chinese Room das Gefühl auf den Punkt gebracht, eine Kreatur der Nacht mit Superkräften zu sein. Schläge schleuderten Sterbliche und Ghule gegen Wände und deine Fähigkeiten fühlen sich sofort stark an, selbst wenn du dich noch in der Anfangsphase des Spiels befindest.

Wo ich mir vielleicht immer noch Sorgen um Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 mache, ist die Grafik und die Tiefe der RPG-Elemente. Grafisch sieht das Spiel etwa eine Generation hinter dem Spiel zurück, und obwohl die Grafik nicht alles ist, ermutigt eine schöne Stadt den Spieler oft, sie viel mehr zu erkunden. Was die Tiefe der Systeme betrifft, so scheint es zwar so, als ob alle guten Zeichen auf dem Papier vorhanden sind, aber erst nach Stunden wird man wirklich in der Lage sein, zu sehen, wie sehr man der Welt und seiner eigenen Erzählung seinen Stempel aufdrücken kann.

Im Großen und Ganzen bleiben meine Eindrücke jedoch positiv für Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Es ist ein Spiel, das in den letzten Monaten und sogar Jahren viele Sorgen auf sich gezogen hat, aber The Chinese Room tut sein Möglichstes, um den Widrigkeiten und Erwartungen zu trotzen und uns eine Rückkehr zur Maskerade zu geben, die sich anfühlt, als würde sie dem vergangenen Spiel gerecht werden. Ob es ein echtes RPG ist, um die Fans wirklich in seinen hypnotischen Blick zu fesseln, ist nicht bekannt, aber der erste Eindruck sagt mir, dass es mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht.