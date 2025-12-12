Valentino Rossi wurde von BMW aus der FIA World Endurance Championship überholt

HQ

Der siebenfache MotoGP-Champion Valentino Rossi scheint aus dem BMW-Team der FIA World Endurance Championship ausgeschlossen worden zu sein und wird nächstes Jahr in eine andere Kategorie wechseln, wenn er weiter fahren möchte, was seine Ambitionen, in Zukunft mit Hypercars zu fahren, verzögert.

Rossi, 46 Jahre alt, stieg 2022 direkt nach Abschluss seiner Motorradkarriere 2021 in den Autorennsport ein, indem er zunächst Team WRT beitrat und am GT Challenge und am European Endurance Cup teilnahm und schließlich 2024 in der FIA World Endurance Championship in einem BMW mit der Nr. 46 fuhr.

Bei der WEC erzielte Rossi gute Erfolge mit drei Podestplätzen in Imola, Fuji und COTA in den Saisons 2024 und 2025 und führte zeitweise die 24 Stunden von Le Mans 2024 an. Ein Rückschlag seines Teamkollegen Ahmad Al Harthy im Jahr 2024 und elektrische Probleme 2025 führten jedoch dazu, dass Rossi das Rennen in Le Mans nie beenden konnte.

BMW hat nun die Fahreraufstellung für die LMGT3-Kategorie bei der WEC bekannt gegeben, und Rossis Nummer 46 ist nicht aufgeführt (ebenso wenig wie seine ehemaligen Teamkollegen), was bestätigt, dass er ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags mit dem deutschen Team vom Team genommen wurde. Es wird erwartet, dass Rossi in die GTWCE zurückkehrt und erneut an der GT World Challenge teilnimmt.