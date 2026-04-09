Valentin Vacherot wird der erste Monegask seit 20 Jahren, der in Monte-Carlo die letzten Phasen erreicht

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Valentin Vacherot, der Breaktrough of the Year 2025 gewann, als er seinen ersten Masters-1.000-Titel in Shanghai gewann, erzielte am Mittwoch in Monte-Carlo einen weiteren Erfolg, als er als erster Monegasse seit 20 Jahren das Achtelfinale des Tennisturniers in Monaco erreichte.

Vacherot überrascht Lorenzo Musetti, den viertgesetzten und Finalisten im letzten Jahr, in einem engen Match mit 7:6(6), 7:5 auf denselben Plätzen, auf denen er als Kind Tennis gelernt hatte. "Wenn mir jemand sagen würde, dass mein erster Top-5-Sieg, der zweite nach Shanghai, hier bei einer Nachtsession auf dem Centre Court sein wird, mit dem ich seit meinem sechsten Lebensjahr flirte, dann ist es nichts, nichts kann man machen", sagte ein emotionaler Vacherot.

Laut ATP.com war das letzte Mal 2006, als Benjamin Balleret (Trainer und Halbbruder von Vacherot) das Achtelfinale erreichte und gegen Roger Federer verlor. Vacherot hat heute die Chance, die Bilanz zu verbessern.

Vacherots Cousin Arthur Rinderknech wurde von Joao Fonseca besiegt, der am Donnerstag auf Matteo Berrettini antreten wird. Die Achtelrunde findet heute statt, wobei Vacherot spätestens um 14:30 Uhr MEST und 13:30 Uhr BST auf Hubert Hurkacz trifft. Die topgesetzten Jannik Sinners und Carlos Alcaraz treffen auf Tomas Machac (12:10 CEST) und Tomás Martín Etcheverry (13:20 CEST).