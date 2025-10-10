Valentin Vacherot, das Aschenputtel von Shanghai, verblüfft Rune und wird sein erstes Halbfinale gegen Djokovic bestreiten

HQ

Valentin Vacherot verlor im ersten Satz mit 2:6 gegen die Nummer 11 der Welt, Holger Rune, und schlug in den anderen beiden Sätzen zurück, um das Halbfinale der Shanghai Masters zu erreichen und damit einen Traumlauf fortzusetzen, der ihn von der Nummer 204 der Welt auf Platz 92 der Welt katapultieren wird.

Der 26-jährige Monegasse (Cousin von Arthur Rinderknech und Halbbruder des ehemaligen Spielers Benjamin Balleret, heute sein Trainer) wurde relativ spät zum Profispieler, debütierte erst 2023 bei einem Masrers 1000 und erst 2024 bei einem Grand Slam, wo er einen damals besten Rang von 92 erreichte. Da er noch keine Seniorentitel unter seinem Namen hat, wird dies sein erstes Halbfinale überhaupt sein... bei einem Masters 1.000, nicht weniger.

Vacherot, der als erster Qualifikant bei den Chinese Masters 1.000 das Halbfinale erreichte, wäre beinahe nicht am Wettbewerb teilgenommen und wäre nach Shanghai gereist, ohne zu wissen, dass er es auf die Qualifikations-Cutoff-Liste schaffen würde: "Ich bin nicht als Qualifikant gekommen, sondern als Ersatz. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich in der Qualifikation spielen würde. Das ist einfach unglaublich. Der letzte Sieg hat mir schon so viel bedeutet. Das bedeutet mir noch mehr", sagte Vacherot, der nach der Enttäuschung über 30 Punkte Rückstand auf die Top 100 im letzten Jahr versuchte, nicht auf die Rangliste des Turniers zu schauen.

Novak Djokovic besiegte Zizou Bergs in zwei Sätzen und wird am Samstag im Halbfinale auf Vacherot treffen.