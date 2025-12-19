HQ

Valencia Baket verlor in Runde 17 von 38 der EuroLeague mit 82:85 gegen Maccabi Tel Aviv, beim ersten Besuch eines spanischen Sportvereins seit zwei Jahren in Israel. Die EuroLeague war einer der ersten Wettbewerbe, der israelischen Vereinen erlaubte, an ihre Heimspielstätten zurückzukehren, nach dem am 9. Oktober unterzeichneten Friedensvertrag zwischen Israel und Hamas mit Donald Trump als Vermittler – ein Waffenstillstand, der häufig von Israel gebrochen wurde, das weiterhin Zivilisten unter dem Schweigen und der Komplizenschaft der westlichen Welt massakriert

Ab dem 1. Dezember werden die Heimspiele israelischer Vereine aus EuroLeague- und EuroCup-Basketballwettbewerben wie Maccabi und Hapoel Tel Aviv in Israel ausgetragen, wobei die gegnerischen Teams gezwungen sind, zum ersten Mal seit über zwei Jahren in das Land zu reisen, das sich noch im Krieg befindet. Das Spiel am Donnerstag, da das Stadion in Tel Aviv noch nicht fertig war, wurde in Jerusalem ausgetragen.

"Valencia Basket, das während des gesamten Spiels mit der Euroleague in Kontakt stand, wird morgen eine formelle Beschwerde einreichen und fotografische Beweise bezüglich des unhöflichen Verhaltens der Maccabi-Fans vorlegen", teilte der Verein in einer Erklärung mit.

"Einstellungen wie heute, mit rassistischen Beleidigungen und wiederholten verbalen Beleidigungen gegen den Verein und unseren Trainer Pedro Martínez und sogar daran, ihm eine Pressekonferenz nach dem Spiel im Fernsehen zu verbieten, schaden nicht nur dem Wettbewerb, sondern unserem Sport insgesamt und sind in einer Basketballarena völlig inakzeptabel."

"Warum ist der 25. November unsicher und der 5. Dezember sicher?"

Vor dem Spiel hatte Trainer Pedro Martínez sich über die Notwendigkeit einer Reise nach Israel (über El País) beschwert, sagte, sie seien unwohl und fragten: "Warum ist der 25. November unsicher und der 5. Dezember sicher? Die Auftraggeber, die die Entscheidung treffen, müssen die Reise nicht antreten, wir müssen es."

Sportlich beendete Valencia Basket eine Siegesserie von fünf Spielen in Europa, obwohl weder der Trainer noch die Spieler über das Ergebnis sehr enttäuscht sein werden, angesichts der schwierigen Erfahrungen vor, während und nach dem Spiel.

Valencia bleibt Dritter in der EuroLeague-Tabelle (angeführt von Hapoel Tel Aviv, gefolgt von Barcelona). Maccabi Tel Aviv hat nun drei Siege in Folge und springt auf den 14. Platz (von 20).