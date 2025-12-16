US Soccer enthüllt neues Maskottchen für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, und die Fans halten das für einen Witz

HQ

Die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft hatte bei der FIFA-Weltmeisterschaft nie großen Erfolg: Nach einem dritten Platz bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 war ihr bestes Ergebnis das Viertelfinale (achter Platz) bei der Weltmeisterschaft 2002, obwohl sie sich seit 1990 jedes Mal außer 2018 für den Wettbewerb qualifiziert haben.

Für die Weltmeisterschaft 2026 hat das US-Fußballteam ein neues Maskottchen angekündigt: Banner, ein Hund mit einem US-Fußballtrikot. Die Enthüllung wurde jedoch mit Witzen und Memes der amerikanischen Bevölkerung aufgenommen, die es für einen "Witz" halten und meinten, das Maskottchen hätte ein Adler sein sollen, eines der repräsentativsten Symbole des Landes.

Das Problem ist, dass der Adler mitgenommen wurde: Die FIFA enthüllte ihre Maskottchen für die Weltmeisterschaft, eines für jedes Land: einen Elch für Kanada, einen Jaguar für Mexiko und natürlich einen Weißkopfseeadler namens Clutch für die Vereinigten Staaten. Zwei cartoonhafte Adler zu haben, hätte verwirrend sein können, also entschieden sie sich stattdessen für einen braunen Hund... Und die Fans schimpfen in den Kommentaren aus.

Einige haben darauf hingewiesen, dass sie Striker hätten zurückbringen sollen, einen weiteren Hund, der bei der Weltmeisterschaft 1994 eingesetzt wurde und von Warner Bros. entworfen wurde und ebenfalls in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde.

Die Vereinigten Staaten sind Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, wobei viele Menschen die beunruhigende enge Beziehung zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino beobachten.