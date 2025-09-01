US Open: Wer steht im Viertelfinale im Herren- und Dameneinzel, Zeiten und Termine?

HQ

Die US Open gehen in die letzte Woche, in der Mitte der Achtelfinale. Zwischen Montag und Dienstag, den ersten Septembertagen, werden wir die letzten acht Spieler im Herren- und Dameneinzel beim letzten Grand Slam des Jahres kennen.

Die Viertelfinalspiele finden zwischen Dienstag und Mittwoch, dem 2. und 3. September, statt, die Zeit steht noch nicht fest.

Bei den Herren kennen wir die vier Viertelfinalisten bereits von einer Seite des Tisches. Carlos Alcaraz, der noch keinen Satz abgegeben hat, wird auf den Tschechen Jiri Lehecka, die Nummer 21 der Welt, treffen. Theoretisch ist Alcaraz der Favorit, da er kürzlich Lehecka im Finale des Queen's Club besiegt hat. In diesem Jahr besiegte Lehecka die Nummer 2 der Welt jedoch bereits in einem weiteren Viertelfinale, in Doha.

Wer auch immer dieses Duell gewinnt, wird im Halbfinale entweder auf oder Taylor Fritz treffen, nach einem hochoktanigen Viertelfinalspiel, das der ultimative Test für Djokovic sein wird, der jedes Spiel bei diesen US Open in den meisten Fällen mit klarer Überlegenheit gewonnen hat, aber dennoch häufig medizinische Hilfe benötigte.

Auf der anderen Seite der Tabelle befinden wir uns immer noch in der Mitte des Achtelfinales, wobei heute die folgenden Spiele stattfinden:



Leandro Riedi vs. Alex de Miñaur: 17:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST



Felix Auger Aliassime vs. Andrey Rublev: 17:00 Uhr MESZ, 16:30 Uhr BST



Lorenzo Musetti vs. Jaume Munar: 20:10 Uhr MESZ, 19:10 Uhr BST



Jannik Sinner vs. Aleksander Bublik: 01:00 Uhr MESZ, 00:00 Uhr BST (Dienstag)



Viertelfinale der US Open der Damen

Im Dameneinzel kennen wir bereits zwei Viertelfinalspiele zwischen Aryna Sabalenka gegen Marketá Vondrousova (die Nummer 1 der Welt sollte keine Probleme haben, die Nummer 60 der Welt zu schlagen) und Jessica Pegula gegen Barbora Krejcikova (ein weiteres unausgeglichenes Spiel zwischen der Nummer 4 der Welt und der Nummer 62 der Welt).

Davor findet die verbleibende Runde der letzten 16 Spiele statt:



Ekaterina Alexandrova vs. Iga Swiatek: 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST



Marta Kostyuk vs. Karolina Muchova: 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST



Naomi Osaka vs. Coco Gauff: 19:10 Uhr MESZ, 18:10 Uhr BST



Amanda Anisamova vs. Beatriz Haddad Maia: 02:40 Uhr MESZ, 01:40 Uhr BST (vom Dienstag)

