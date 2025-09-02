US-Open-Viertelfinalist: Sinner nach Sieg über Bublik als "KI" bezeichnet

HQ

Die vollständige Liste der US-Open-Viertelfinalisten ist da, und Jannik Sinner sticht nach seinem 6:1, 6:1, 6:1-Sieg über den Kasachen Alexander Bublik heraus. Die Nummer 1 der Welt hatte zuvor eine gewisse Verwundbarkeit gezeigt, als er in der dritten Runde den ersten Satz gegen Shapovalov verlor, aber in der Runde der letzten 16 schickte er Bublik, die Nummer 24 der Welt, in nur einer Stunde und 21 Minuten nach Hause.

Bublik, der in dem Wettbewerb, in dem er den höher eingestuften Tommy Paul besiegte (in einem zermürbenden Match mit vier Tiebreaks), noch kein einziges Aufschlagspiel verloren hatte, konnte nur sagen, dass Sinner von "künstlicher Intelligenz" angetrieben wurde und scherzte offenbar mit Sinner am Netz: "Ich bin nicht schlecht, du bist so gut, das ist verrückt".

Sinner wird nun im Viertelfinale auf Lorenzo Musetti treffen, ein rein italienisches Spiel. Gewinnt Sinner, wird sein Rivale im Halbfinale Alex de Miñaur oder Felix Auger Aliassime heißen.

Heute, Dienstag, 2. September, finden die ersten Viertelfinalspiele statt, mit Jiri Lehecka gegen Carlos Alcaraz um 18:40 Uhr MESZ, 17:40 Uhr BST und Novak Djokovic gegen Taylor Fritz um 14:10 Uhr MESZ und 1:10 Uhr MESZ (am Mittwoch).