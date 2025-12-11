US-nuklearfähige Bomber fliegen über dem Japanischen Meer zusammen mit japanischen Kampfjets zur Machtdemonstration

HQ

Die Vereinigten Staaten flogen am Mittwoch zwei nuklearfähige B-52-Bomber über dem Japanischen Meer zusammen mit japanischen F-35- und F-15-Jägern, teilte Tokio mit. Der gemeinsame Flug erfolgte als direkte Reaktion auf jüngste chinesische und russische Militärübungen in Japan und Südkorea.

Erste große Präsenz der Vereinigten Staaten

Das japanische Verteidigungsministerium erklärte, die Mission bekräftige das Engagement beider Länder, jeden Versuch zu verhindern, das regionale Gleichgewicht "mit Gewalt" zu verändern. Es war die erste große US-Präsenz seit Beginn groß angelegter Übungen in der Region in der vergangenen Woche.

Dies folgte auf einen gemeinsamen Flug chinesischer und russischer strategischer Bomber sowie auf Trägerübungen, die Japan nach einem Radarstrahlentreffer zum Start der Jets zwang. China wies Japans Darstellung zurück, warf Tokio vor, übertrieben zu reagieren, und behauptete, die eigenen Flugzeuge seien gefährdet.

Angespannte Beziehungen zwischen China und Japan

Südkorea startete ebenfalls Jets, nachdem chinesische und russische Flugzeuge seine Luftverteidigungs-Identifikationszone betreten hatten. Unterdessen meldete Taiwan einen zweiten Tag verstärkter chinesischer Militäraktivitäten, darunter H-6K-Bomber und J-16-Jäger, die Langstreckenpatrouillen und Übungen rund um die Insel durchführten.

Das Aufflammen erfolgt vor dem Hintergrund bereits angespannter Beziehungen zwischen China und Japan, verschärft durch jüngste Äußerungen des japanischen Premierministers Sanae Takaichi zu einem möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan. China, das Taiwan für sich beansprucht, hat den militärischen Druck in der Nähe der Insel und in der gesamten Region erhöht.