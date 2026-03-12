US-Kongressabgeordnete fordern die FIFA auf, die dynamische Preispolitik für die Weltmeisterschaft zu überdenken

HQ

Die Kontroverse um die hohen Preise der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hat den Kongress der Vereinigten Staaten erreicht, und 68 Abgeordnete, alle Demokraten des Repräsentantenhauses, forderten die FIFA in einem Brief auf, ihre Politik der dynamischen Preisgestaltung zu überdenken, bei der die Preise je nach Nachfrage nach Fußballspielen in den USA steigen oder fallen – und manchmal extrem hoch werden. Mexiko und Kanada im Juni-Juli 2026.

"Die extrem hohe Nachfrage nach WM-Tickets sollte kein grünes Licht für Preisübungen auf Kosten der Menschen sein, die die Weltmeisterschaft zum meistgesehenen Sportereignis der Welt machen", heißt es in dem Brief, der von der Abgeordneten Sydney Kamlager-Dove aus Kalifornien orchestriert wurde. "Die Folgen der dynamischen Preisgestaltung werden die FWC 2026 zur bisher finanziell ausgrenzendsten und unzugänglichsten machen."

Im Gespräch mit The Athletic sagte Kamlager-Dove, dass "alle sauer sind": "Die Fans, mit denen ich gesprochen habe, sind sauer. Lokale Händler, Restaurants und Geschäftsinhaber, mit denen ich gesprochen habe, sind verärgert. Und Bürgermeister haben um Hilfe gebeten, um Kontakt zur FIFA aufnehmen zu können."

Die Weltmeisterschaft führte eine sehr begrenzte Anzahl von 60-Dollar-Tickets ein, also für die oberen Ecken des Stadions, doch die Gesetzgeber forderten die FIFA auf, die nicht zugeteilten Ticketbänder zu erschwinglicheren Preisen umzuverteilen.