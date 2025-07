Unglaubliche Statistiken und Fakten zum Sieg Englands gegen Spanien bei der UEFA Women's EURO

HQ

Dramatisches Ende der Frauen-EM 2025 in einem Elfmeterschießen, das für Spanien großartig begann (die Engländerin Beth Mead musste ihren Schuss wiederholen, weil sie den Ball mit beiden Füßen berührt hatte, und Cata Coll stoppte ihn beim zweiten Mal) und endete mit den Starspielerinnen Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí und Salma Paralluelo schwer falsch.

Nach 40 Jahren ohne Elfmeterschießen brach die diesjährige Ausgabe mit drei Elfmeterschießen den Rekord, wobei England das einzige Land war, das mehrere Elfmeterschießen gewinnen konnte.

Während Spanien als Favorit galt und fast jede Einzelstatistik gewann (22 Schüsse gegen 8, 65 % Ballbesitz), zeigte England ein weiteres Beispiel für Widerstandsfähigkeit, denn sie haben bei der gesamten EM gezeigt (sie gewannen jedes Spiel in der K.o.-Phase mit Nachspielzeit oder Elfmeterschießen) und Sarina Wiegman gewann ihren dritten EM-Titel in Folge.

England würde es jedoch schwer haben, den deutschen Rekord von sechs Europameisterschaften in Folge (acht insgesamt) zwischen 1991 und 2013 zu brechen.

Der einzige Trostpreis ist, dass Aitana Bonmatí zur besten Torschützin der EM und zur MVP des Wettbewerbs gekürt wurde, während die englische Torhüterin Hannah Hampton im Finale als beste Spielerin ausgezeichnet wurde.

Das Finale zwischen England und Spanien wurde von 34.203 Zuschauern im ausverkauften St. Jakob-Park in Basel verfolgt, ein Rekord für die UEFA Euro (wenn auch weit entfernt von den 75.784 Zuschauern bei der Weltmeisterschaft 2023 im Stadium Australia in Sydney, mit den gleichen Mannschaften mit gegensätzlichen Ergebnissen). Es war auch die Frauen-EM mit einem Zuschauerrekord: 657.291 Ticketverkäufe in der Schweiz, gegenüber 574.875 in England 2022.

Spanien hat mit dem Halbfinale der Nations League, das im Oktober 2025 beginnt, bald die Chance auf einen weiteren europäischen Titel, wobei England fehlt. Den WM-Titel 2027 in Brasilien verteidigen wird man sich, der Gastgeber für die nächste EM 2029 steht noch nicht fest.