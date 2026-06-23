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Die EU versprach Ungarn, dass Ungarn bei schneller Umsetzung der Reformen die verfügbaren Mittel in diesem Jahr hätte einfrieren können. Und es scheint, dass sich die Lage voranschreitet, denn das ungarische Parlament steht kurz davor, neue Anti-Korruptionsgesetze zu verabschieden, wie von Euractiv und YLE berichtet.

Das ungarische Parlament wird neue Anti-Korruptionsgesetze verabschieden, die Teil der vom neuen Ministerpräsidenten Peter Magyar versprochenen Reformen sind. Ungarn hat einen Anreiz dazu, da es eine Möglichkeit ist, die EU dazu zu bringen, Milliarden von Euro an ungarischen Geldern freizugeben.

Die EU hat die Mittel eingefroren, weil sie sich über den Verlust der Demokratie, Korruption und die Einschränkung der Rechte sexueller Minderheiten unter dem langjährigen amtierenden ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orbán Sorgen machte.

Wenn oder wenn Fortschritte wie geplant erzielt werden, könnte Ungarn in diesem Jahr verfügbare Mittel eingefroren haben.