Undisputed Impressionen: Ein neuer Herausforderer betritt den Ring

Es kommt nicht sehr oft vor, dass ein neuer Anwärter in den Bereich der Sportspiele eintritt, an dem nicht das EA Sports-Logo angebracht ist, aber genau das bekommen wir mit Steel City Interactive Undisputed. Bei diesem Titel handelt es sich um ein Box-Videospiel, das die größten Namen des Sports zusammenbringen und sie dann in einem Erlebnis gegeneinander antreten lassen soll, das darauf abzielt, jeden Teil der Boxwelt zu repräsentieren, einschließlich Training und Presseauftritten. Es ist eine andere und frische Herangehensweise an ein Sportspiel und eine, die viel Potenzial zeigte, als der Entwickler mir während der Gamescom 2023 einen praktischen Blick gewährte.

Undisputed bietet immer noch eine Menge der bekannten Tropen, die wir in Sportspielen finden. Du erstellst immer noch einen Charakter aus einer breiten Avatar-Suite, die auch die Gewichtsklasse definiert, in der du antreten wirst, und dann kannst du von hier aus an einem Karrieremodus teilnehmen, in dem es darum geht, der Undisputed Weltmeister zu werden. Wenn man dann noch schnelle Matches und vertraute Modi hinzufügt, sieht Undisputed oberflächlich betrachtet sehr nach EA Sports UFC aus. Aber es sind die Feinheiten, mit denen sich dieses Spiel von seinen Mitbewerbern abheben möchte.

Auf dem Weg, Weltmeister zu werden, musst du trainieren, lernen und gegen weniger fähige Boxer antreten, damit du deine Weltrangliste verbessern und eine Chance hast, Kämpfe mit den Besten der Besten zu landen. In diesem Punkt wird die Weltrangliste nicht so aussehen wie heute, da Undisputed versucht, Epochen zu mischen und zu verschmelzen, denn wenn Sie Ihre Karriere beginnen, könnte Tyson Fury der Goldstandard sein, aber Sie könnten Ihre Reise auch genau dann beginnen, wenn ein junger Muhammad Ali auf die Bühne platzt, was bedeutet, dass Sie antreten und sich beweisen müssen, während Legenden des Sports dasselbe tun. Was die Funktionsweise der Rangliste betrifft, so werden Sie bei jedem Sieg und jeder Niederlage je nach Rang Ihres Gegners und Ihrer Kampfleistung in den Rängen auf- oder absteigen. Wenn Sie es also schaffen, jemanden mit deutlich höherem Rang leicht zu schlagen, sollten Sie in der Rangliste nach oben springen, aber wenn das Gegenteil passiert, werden Sie abstürzen.

Im Gegensatz zum normalen Boxen, bei dem ein Kämpfer alle 4-6 Monate einen Kampf hat, bedeutet die virtuelle Natur in Undisputed, dass Sie einfach weiterkämpfen und kämpfen können, ohne sich Gedanken über die Auswirkungen machen zu müssen. Diese Wahl bedeutet jedoch nicht, dass Ihr Boxer nicht mit Verletzungen und dergleichen konfrontiert wird, da Sie immer noch Probleme bekommen können, wenn Sie beispielsweise Trainingseinheiten ineffektiv absolvieren. Verletzungen beeinträchtigen auch Ihre Kampffähigkeit, da ein beschädigter Brustmuskel zu schwächeren Schlägen führen kann, während ein verstauchter Knöchel Ihre Bewegung einschränkt.

Um dir zu helfen, deine Kämpfe zu verbessern, kannst du verschiedene Trainer und Personal einstellen. Dabei kann es sich um einen Manager handeln, der Ihre Bekanntheit steigern möchte, oder um einen Agenten, der Verträge aushandelt, und um einen Trainer, der Ihnen hilft, die Kernattribute Ihres Kämpfers wie Schlagkraft, Erholung oder Ausdauer zu verbessern. Diese sind, wie viele der Boxer im Spiel, echte Menschen aus der Welt des Boxens, und je nachdem, wie viel Geld Sie bereit sind auszugeben, hängt es davon ab, mit welcher Qualität Sie sich zusammentun können. Ein teurerer Agent wird Ihnen größere Verträge auf Kosten eines größeren Schnitts für ihn verschaffen, ein besserer Manager wird Ihnen jede Menge Publicity verschaffen und ein besserer Trainer wird Ihre Kampffähigkeit verbessern. Der Haken an der Sache ist, dass du diesen Leuten zuhören musst, wenn du willst, dass sie bleiben, denn wenn du das Feedback deines Trainers ignorierst, das in Form von Noten und analytischen Berichten kommt, in denen sie jeden Aspekt deines Trainings und deiner Kämpfe analysieren, werden sie gehen.

Wenn es um das eigentliche Kämpfen geht, kann ich zwar nicht sagen, wie sich das Spiel tatsächlich anfühlt, aber es kam ziemlich komplex und tiefgründig rüber. Dies ist kein Mortal Kombat oder Tekken 2D-System, es ähnelt eher einem UFC-Spiel, in dem Sie die Bewegungen Ihres Boxers kontrollieren, ihm sagen können, welche Schläge er werfen soll und wohin er sie werfen soll, und ausweichen oder blocken können, um eingehenden Angriffen auszuweichen oder sie abzuschwächen – und das alles in Echtzeit. Es ist ein System, das dem Spieler viel Entscheidungsfreiheit und Kontrolle zu geben scheint.

Nach dem, was ich während meiner Zeit in Deutschland gesehen und gelernt habe, war klar, dass sich Undisputed zu einer ziemlich frischen Herangehensweise an ein Sportspiel entwickelt. Die Analysesysteme und die tiefgreifende Anpassungssuite versuchen, dem Spieler viel Kontrolle zu geben, und die Kämpfe scheinen spannend zu sein. Mit so vielen berühmten Boxern, aktuellen und Legenden, die mit diesem Projekt verbunden sind, darunter Fury, Usyk, Ali, Leonard, Joshua und mehr, gibt es viel Potenzial für diesen Sporttitel.