Under Armour in Stranger Things? Fans entdecken einen großen Kostümfehler in Staffel 5

Man könnte meinen, das könnte nicht passieren, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist wie der Starbucks-Kaffee in Game of Thrones. Doch wie bei der teuren HBO-Produktion haben die Fans nun die kostspielige letzte Staffel von Stranger Things kritisiert.

Das ist ein großer Anachronismus aus der Kostümabteilung. In einer Szene, in der Holly in Dimension X versucht, sich zu befreien, ist ein Under Armour-Print deutlich auf ihrem Ärmel zu sehen. Eine Marke, die natürlich in den 80ern, als die Serie spielt, überhaupt nicht existierte.

Auf Reddit und anderen Foren sind die Reaktionen gemischt. Manche sehen es als ein Spiel an, solche Fehler zu finden, die oft nur die Engagiertesten tatsächlich entdecken. Andere finden es ziemlich peinlich, wenn die Produktion und das Team das tatsächlich vermissen.

Der Fehler ist natürlich völlig irrelevant für die Geschichte selbst, aber ein perfektes Beispiel dafür, wie moderne Filme und Serien von den Zuschauern bis ins Mark gesehen werden.