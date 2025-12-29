Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Stranger Things: Season 5

Under Armour in Stranger Things? Fans entdecken einen großen Kostümfehler in Staffel 5

Aufmerksame Fans entdeckten in dieser Saison einen weiteren historischen Fehler.

HQ

Man könnte meinen, das könnte nicht passieren, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist wie der Starbucks-Kaffee in Game of Thrones. Doch wie bei der teuren HBO-Produktion haben die Fans nun die kostspielige letzte Staffel von Stranger Things kritisiert.

Das ist ein großer Anachronismus aus der Kostümabteilung. In einer Szene, in der Holly in Dimension X versucht, sich zu befreien, ist ein Under Armour-Print deutlich auf ihrem Ärmel zu sehen. Eine Marke, die natürlich in den 80ern, als die Serie spielt, überhaupt nicht existierte.

Auf Reddit und anderen Foren sind die Reaktionen gemischt. Manche sehen es als ein Spiel an, solche Fehler zu finden, die oft nur die Engagiertesten tatsächlich entdecken. Andere finden es ziemlich peinlich, wenn die Produktion und das Team das tatsächlich vermissen.

Der Fehler ist natürlich völlig irrelevant für die Geschichte selbst, aber ein perfektes Beispiel dafür, wie moderne Filme und Serien von den Zuschauern bis ins Mark gesehen werden.

Stranger Things: Season 5

Ähnliche Texte

0
Stranger Things: Season 5 - Band 2 (Netflix)Score

Stranger Things: Season 5 - Band 2 (Netflix)
SERIENKRITIK. Von Conny Andersson

Nach etwas mehr als einem Monat Wartezeit ist der nächste Band da. Conny ist noch eine weitere lange Nacht wach geblieben, um sich die Fortsetzung anzusehen und eine Rezension abgeben zu können...



Lädt nächsten Inhalt