Unai Emery bricht einen beeindruckenden Aston-Villa-Rekord mit einem Sieg gegen Lille in der Europa League

Aston Villa besiegte Lille auswärts mit 1:0 im Achtelfinale der Europa League und wurde damit das einzige von neun Premier-League-Team in europäischen Wettbewerben, das sein Spiel in dieser Woche gewann, nach dem Desaster in der Champions League, der 0:1-Niederlage gegen Nottingham Forest gegen Midtjylland in der Europa League und dem 0:0-Unentschieden für Crystal Palace in der Conference League.

Der Sieg bedeutet auch, dass Emery nach 181 Spielen der schnellste Trainer ist, der 100 Spiele mit Aston Villa gewonnen hat, mit dem besten Vereinsverhältnis von 55,2 %. Nur zwei weitere Trainer konnten mit Aston Villa über 100 Spiele gewinnen, alle Spanier wie Emery: Pep Guardiola (137 Siege) und Mikel Arteta (118 Siege), allerdings mit schlechteren Sieg-/Niederlagen.

Unai Emery kam im Oktober 2022 zu Aston Villa und hat das Team stark verbessert – vom Abstiegskampf zum europäischen Spielen – und gilt nun als klarer Favorit für den Gewinn der Europa League. Emery hat diesen Wettbewerb bereits viermal gewonnen: dreimal in Folge mit Sevilla (2013-14, 2015 und 2016), einmal mit Villarreal in der Saison 2020-21. Er erreichte außerdem das Finale mit Paris Saint-Germain.