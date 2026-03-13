Wie das Hinspiel der Conference League Achtelfinale verlief: großartig für Athen, gut für Rayo und Shakhtar

HQ

Das Achtelfinale der UEFA Conference League, der dritthöchsten europäischen Klubliga, begann am Donnerstag, den 12. März, mit großen Siegen für AEK Athen, Rayo Vallecano und Shakhtar, aber einem enttäuschenden 0:0-Unentschieden für Crystal Palace, einen der Favoriten des Wettbewerbs, das im Hinspiel zu Hause spielte.

Vielleicht sind mit Ausnahme von Athen alle anderen K.o.-Spiele für die Spiele nächste Woche, Donnerstag, den 19. März, noch offen, um sich für das Viertelfinale der Conference League zu qualifizieren. Hier sind die Ergebnisse des Hinspiels:

Ergebnisse der Conference League am 12. März



Crystal Palace 0-0 AEK Larnaka



Fiorentina 2-1 Raków



Sigma Olmütz 0-0 Mainz



Celje 0-4 AEK Athen



Rijeka 1-2 Straßburg



Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano



AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha



Lech Poznań 1-3 Shakhtar



Conference-League-Spiele am 19. März



AEK Athen gegen Celje: 18:45 CET, 17:45 GMT



AEK Larnaca gegen Crystal Palace: 18:45 CET, 17:45 GMT



Mainz gegen Sigma Olomouc: 18:45 CET, 17:45 GMT



Raków gegen Fiorentina: 18:45 CET, 17:45 GMT



Rayo Vallecano gegen Samsunspor: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Shakhtar gegen Lech Poznań: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Sparta Praha gegen AZ Alkmaar: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Straßburg gegen Rijeka: 21:00 CET, 20:00 GMT

