Wie das Hinspiel der Conference League Achtelfinale verlief: großartig für Athen, gut für Rayo und Shakhtar
Die meisten K.o.-Spiele der Conference League im Achtelfinale werden nächste Woche entschieden.
Das Achtelfinale der UEFA Conference League, der dritthöchsten europäischen Klubliga, begann am Donnerstag, den 12. März, mit großen Siegen für AEK Athen, Rayo Vallecano und Shakhtar, aber einem enttäuschenden 0:0-Unentschieden für Crystal Palace, einen der Favoriten des Wettbewerbs, das im Hinspiel zu Hause spielte.
Vielleicht sind mit Ausnahme von Athen alle anderen K.o.-Spiele für die Spiele nächste Woche, Donnerstag, den 19. März, noch offen, um sich für das Viertelfinale der Conference League zu qualifizieren. Hier sind die Ergebnisse des Hinspiels:
Ergebnisse der Conference League am 12. März
- Crystal Palace 0-0 AEK Larnaka
- Fiorentina 2-1 Raków
- Sigma Olmütz 0-0 Mainz
- Celje 0-4 AEK Athen
- Rijeka 1-2 Straßburg
- Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano
- AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha
- Lech Poznań 1-3 Shakhtar
Conference-League-Spiele am 19. März
- AEK Athen gegen Celje: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Larnaca gegen Crystal Palace: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Mainz gegen Sigma Olomouc: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Raków gegen Fiorentina: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Rayo Vallecano gegen Samsunspor: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Shakhtar gegen Lech Poznań: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Sparta Praha gegen AZ Alkmaar: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Straßburg gegen Rijeka: 21:00 CET, 20:00 GMT