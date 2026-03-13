Europa League: Ergebnisse aus dem enttäuschenden Hinspiel der letzten 16

HQ

Das Hinspiel der UEFA Europa League Achtelfinale war... Etwas enttäuschend? Im Vergleich zu den Niederlagen in der Champions League lagen die Ergebnisse eher schlecht, nur "Eins" und "Zweier", wobei Ferencávros als einziges Team mit mehr als nur Vorteilstreffern aus dem Spiel ging.

Das Gute daran ist natürlich, dass alle K.o.-Runden für nächste Woche noch offen sind. Dazu gehören auch einige Favoriten wie Betis oder Nottingham Forest, die am Donnerstag verloren haben und nächste Woche, Donnerstag, den 19. März, in ihre Stadien zurückkehren müssen.

Europa-League-Ergebnisse Donnerstag, 12. März,



Lille 0-1 Aston Villa



Stuttgart 1-2 Porto



Nottingham Forest 0-1 Midtjylland



Bologna 1-1 Roma



Celta 1-1 Lyon



Panathinaikos 1-0 Real Betis



Genk 1-0 Freiburg



Ferencváros 2-0 Braga



Europa-League-Spiele nächste Woche:

Mittwoch, 18. März



Braga gegen Ferencváros: 16:30 CET, 15:30 GMT



Donnerstag, 19. März



Freiburg gegen Genk: 18:45 MET, 17:45 GMT



Lyon gegen Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



Aston Villa gegen Lille: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Porto gegen Stuttgart: 21:00 MET, 20:00 GMT



Real Betis gegen Panathinaikos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Roma gegen Bologna: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT

