Sport
Europa League: Ergebnisse aus dem enttäuschenden Hinspiel der letzten 16
Das Gute ist, dass alle K.o.-Runden noch offen sind und nächste Woche entschieden werden.
HQ
Das Hinspiel der UEFA Europa League Achtelfinale war... Etwas enttäuschend? Im Vergleich zu den Niederlagen in der Champions League lagen die Ergebnisse eher schlecht, nur "Eins" und "Zweier", wobei Ferencávros als einziges Team mit mehr als nur Vorteilstreffern aus dem Spiel ging.
Das Gute daran ist natürlich, dass alle K.o.-Runden für nächste Woche noch offen sind. Dazu gehören auch einige Favoriten wie Betis oder Nottingham Forest, die am Donnerstag verloren haben und nächste Woche, Donnerstag, den 19. März, in ihre Stadien zurückkehren müssen.
Europa-League-Ergebnisse Donnerstag, 12. März,
- Lille 0-1 Aston Villa
- Stuttgart 1-2 Porto
- Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
- Bologna 1-1 Roma
- Celta 1-1 Lyon
- Panathinaikos 1-0 Real Betis
- Genk 1-0 Freiburg
- Ferencváros 2-0 Braga
Europa-League-Spiele nächste Woche:
Mittwoch, 18. März
- Braga gegen Ferencváros: 16:30 CET, 15:30 GMT
Donnerstag, 19. März
- Freiburg gegen Genk: 18:45 MET, 17:45 GMT
- Lyon gegen Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Aston Villa gegen Lille: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Porto gegen Stuttgart: 21:00 MET, 20:00 GMT
- Real Betis gegen Panathinaikos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Roma gegen Bologna: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT