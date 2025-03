HQ

Eines der herausragendsten Ergebnisse der Nations-League-Spiele am Donnerstag war das Comeback der Ukraine gegen Belgien in den Play-offs der Nations League A der Nations League, einem Play-off mit Hin- und Rückspiel zwischen der drittbesten Mannschaft der Nations-League-Gruppe A (was für die Ukraine der Fall war) und der zweitbesten Mannschaft der Nations-League-Gruppe B (für Belgien). Der Sieger des Play-offs mit Hin- und Rückspiel steigt in die Nations League A auf, und bisher hat die Ukraine die Oberhand, nachdem sie Belgien mit 3:1 besiegt hat, einen Rückstand aufgeholt und in 12 Minuten drei Tore erzielt hat.

Es war ein Spiel mit beiden Torhütern von Real Madrid (Andriy Lunin für die Ukraine und Thibaut Courtois für Belgien, sein erstes Mal seit Juni 2023 in der Nationalmannschaft seines Landes). Belgiens neuer Trainer Rudi García löste den bisherigen Trainer Domenico Tedesco ab, der ein schlechtes Verhältnis zu Courtois hatte.

Doch obwohl Romelu Lukaku das erste Tor des Spiels für Belgien erzielte, konnte Courtois die drei folgenden Tore nicht verhindern, darunter eines von Brentfords Yehor Yarmoliuk, der in einem Interview für den FC Brentford sagte: "Wenn man das ukrainische Trikot anzieht, bedeutet das viel für mich und jeden Spieler, der für die Ukraine spielt."

"Es ist die ukrainische Mentalität. Wir werden niemals aufgeben; Wir machen einfach weiter. Ich bin wirklich stolz auf mein Land und ich bin wirklich stolz darauf, Ukrainer zu sein", sagte Yarmoliuk über das Comeback und den Zwei-Tore-Vorsprung, ein Schatz, den es am Sonntag, den 23. März um 19:45 Uhr GMT (20:45 Uhr MEZ) zu schützen gilt.