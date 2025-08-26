Ukraine enthüllt aufgerüstete Neptun-Rakete

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die Ukraine hat in einem Video, das der Waffenhersteller Zbroya am Sonntag zum ukrainischen Unabhängigkeitstag veröffentlicht hat, eine verbesserte Version ihrer im Inland hergestellten Neptun-Rakete vorgestellt.

Das neue Modell verfügt über einen größeren Körper und größere Flossen, was auf eine größere Reichweite und eine verbesserte Manövrierfähigkeit hindeutet, zusammen mit einem möglicherweise stärkeren Gefechtskopf, was darauf hindeutet, dass die Rakete jetzt über die bisherigen Grenzen hinaus zuschlagen kann, was auf strategische Flexibilität für See- und Landziele hindeutet.

Die Enthüllung fällt mit anderen inländischen Langstreckenwaffen zusammen und signalisiert die wachsende Unabhängigkeit Kiews in der Militärtechnologie. Ein Upgrade, das die Dynamik künftiger Operationen in der Region verändern könnte. Sehen Sie sich die aktualisierte Version im Video unten an.