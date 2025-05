Ukraine beruhigt sich, russische Waffenruhe hält in Großstädten Die Kämpfe an der Ostfront dauern trotz einer Pause um Kiew und andere Regionen an.

HQ Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russlands dreitägige Waffenruhe trat am frühen Donnerstag in Kraft, und wir wissen nun, dass sie Kiew und anderen wichtigen ukrainischen Städten nach tagelangen Luftangriffen und früheren Waffenstillständen, die angeblich verletzt wurden, eine seltene Ruhe gebracht hat. Während der Himmel über der Hauptstadt ruhig blieb, berichteten ukrainische Beamte von anhaltenden Zusammenstößen entlang der Ostfront und Angriffen in Sumy. Der Waffenstillstand fällt mit Moskaus Gedenkfeiern zum Zweiten Weltkrieg und diplomatischen Treffen mit der chinesischen Führung zusammen. Kiew, Ukraine - April 2025 - Freiwillige helfen bei der Beseitigung der Ruinen eines Gebäudes, das am 24. April 2025 im Kiewer Stadtteil Swjatoschynskyj durch einen russischen Raketenangriff beschädigt wurde // Shutterstock