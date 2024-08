UFL Vorschau: Impressionen aus der zweiten Beta

HQ

Vielleicht bin ich ein bisschen hart mit FIFA/EA Sports FC. Von 100 Rezensionen des letztjährigen Eintrags auf Metacritic ist meine die einzige negative, da ich dem letztjährigen EA Sports FC 24 eine 4/10 gegeben habe. Ob fair oder nicht, ich bin auf jeden Fall ein Mann des Volkes, denn der Niedergang der Serie hat auch zu zunehmend frustrierten Nutzerbewertungen geführt. Ich werde keine Zeit damit verbringen, alle Fehler der Serie aufzulisten, denn hier geht es nicht um EA Sports FC. Nein, ich komme einfach zu dem Schluss, dass EAs Fokus auf unrealistisches Arcade-Gameplay und P2W in Ultimate Team den Durst nach Wettbewerb geweckt hat - zumal Konamis eFootball-Serie (ehemals Pro Evolution Soccer ) auch nicht gerade in Topform ist.

Am 12. September wird endlich UFL veröffentlicht. Ein Fußballspiel mit mehr als acht Jahren Entwicklungszeit und einer Investition von Cristiano Ronaldo höchstpersönlich. Vor ein paar Wochen wurde die zweite Beta des Spiels zur Verfügung gestellt, und als gefallener FIFA-Fanatiker musste ich sie natürlich ausprobieren.

Wie in Ultimate Team spielt man nicht als echtes Team, sondern gründet - und verbessert langsam - seinen eigenen Verein. Vor dem ersten Anpfiff kannst du einen von vier "Stars" auswählen, der den Kern deines zukünftigen Teams bildet. Ich setze hier Anführungszeichen, weil weder Ronaldo noch Roberto Firmino so hell glänzen, und der Arsenal Linksverteidiger Oleksandr Zinchenko war nie in der Nähe eines echten Stars. Ich entschied mich daher für Kevin de Bruyne, den einzigen echten Weltklassespieler, und bereute es schnell, da Ronaldo in fast jedem Spiel gegen mich traf.

Ein chaotisches Fußballspiel, in dem Ronaldo glänzt

Die ersten Eindrücke waren definitiv nicht positiv, und das lag nicht nur an meinem Erzfeind Ronaldo. Sicher, die Spielermodelle sind ganz nett und die Animationen sind akzeptabel, aber die KI war schon immer das wichtigste Element eines Fußballspiels, und UFL bleibt in dieser Hinsicht weit hinter den Erwartungen zurück. Die Torhüter machen viele Fehler, und vor allem die Mittelfeldspieler laufen oft verwirrt herum, hin- und hergerissen zwischen dem Impuls zu verteidigen und dem Impuls, offensive Läufe zu machen. Auch die Verteidiger haben es nicht leicht. Ihre Positionierung ist insgesamt in Ordnung, aber wenn sie sowohl mit einem Steilpass als auch mit einem verfolgenden Gegenspieler zu tun haben, haben sie manchmal einen kleinen Zusammenbruch und weigern sich, überhaupt an den Ball zu gehen. Das Ergebnis ist ein chaotisches Fußballspiel - ähnlich wie bei spielenden Kindern - bei dem sich viele Spieler auf engem Raum zusammendrängen und den Angreifern eine große Lücke lassen, in die sie laufen können. Das führte dazu, dass die meisten meiner Tore nach Steilpässen erzielt wurden und es anfangs nicht viel sauberes Aufbauspiel gab.

Um ehrlich zu sein, ist es viel besser als die neueste Beta, zumindest nach den YouTube-Clips zu urteilen, die ich davon gesehen habe. Nur wenige Sportarten sind so komplex wie Football, wo man nicht die gleichen schablonenartigen Angriffsmuster findet wie zum Beispiel beim Basketball und American Football. Ich erkenne also an, dass es schwierig ist, die KI zu verfeinern, und wie gesagt, es sind klare Verbesserungen zu sehen. Doch hier, einen Monat vor dem vollständigen Launch, ist es noch ein weiter Weg, und leider gibt es auch viele schlampige Fehler in der Darstellung. Zum Beispiel zeigt der Linienrichter die Flagge erst in der folgenden Zwischensequenz an, wenn eine Abseitsentscheidung getroffen wird, und wenn ein Highlight in Zeitlupe angesehen wird, zeigt die Anzeigetafel im Stadion die aktuelle Zeit und den aktuellen Spielstand an, nicht den aktuellen Spielstand in dem Moment, der wiedergegeben wird.

Fair zu spielen

Das erste Logo, das dein Team hat, enthält den Slogan "Fair to Play", der auch das Mantra des Entwicklers zu sein scheint. Allerdings ist es auf dem Spielfeld nicht sofort sichtbar. Die Schiedsrichter verteilen großzügig dünne Strafen, weigern sich aber, gelbe und rote Karten zu verteilen, selbst für die krassesten Fouls. Tatsächlich ähnelt die Linie des Schiedsrichters einer Kurve seismischer Wellen mitten in einem Erdbeben. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem die KI des Spiels überarbeitet werden muss. Aber - und das ist erwähnenswert - es ist nicht das eigentliche Spiel auf dem Platz, auf das sich der Slogan bezieht. Nein, es ist offensichtlich ein Seitenhieb auf EA und ihre unfairen Mechanismen in Ultimate Team im Besonderen.

Nun, deine Meinung mag unterschiedlich sein, aber es ist meine persönliche Erfahrung, dass EA Sports FC dich oft gegen einen Spieler antreten lässt, der ein weitaus besseres Team hat als du. Ob dies eine Möglichkeit ist, dich dazu anzuregen, Geld für bessere Spieler auszugeben, oder einfach nur schlechtes Matchmaking, kann ich nicht sagen, aber Tatsache ist, dass du nicht viel tun kannst, um zu überleben, wenn du erst einmal gegen ein Team mit Messi, Mbappé und Ronaldo in ihren formstarken, legendären 99er-Versionen antrittst, nun, du kannst nicht viel tun, um zu überleben - vor allem, da das Verteidigen in der EA-Serie zu einer Art Unmöglichkeit geworden ist.

Auch hier handelt es sich nur um eine Beta, also gibt es noch viel zu optimieren, aber der Fortschritt und das Matchmaking in UFL scheinen eigentlich recht fair zu sein. Du kaufst deine Spieler nicht durch Kartenpackungen; Stattdessen haben sie einen festen Preis in einer Währung, die man durch Spielen verdienen kann, und ich konnte mir schnell ein ziemlich anständiges Team leisten. Deine Spieler werden automatisch besser, wenn du sie einsetzt, und Starspieler kosten kein Vermögen. Es gibt sogar eine Art Gehaltsobergrenze, die von deinem Ranking abhängt, so dass du nicht einfach ein Team mit Superstars füllen kannst, bevor du dich mit schwächeren Spielern bewiesen hast. Ich habe noch nie eine Mannschaft getroffen, die im Vergleich zu meiner eigenen eine zu gute Siegquote hatte, und selbst wenn mein Gegner auf dem Papier eigentlich etwas stärker war als ich, hatte ich immer eine gute Chance auf den Sieg.

Eine solide Verteidigung könnte den Titel nicht gewinnen

Ich habe vorhin erwähnt, dass Ronaldo mir anfangs das Leben schwer gemacht hat. Er hat nie wirklich aufgehört, Tore zu schießen, da er einer der am besten bewerteten Spieler im Spiel ist (man muss wohl etwas aus seiner Investition herausholen), aber langsam habe ich ihn und die anderen Stürmer in den Griff bekommen. Man kann tatsächlich in UFL verteidigen, und es ist dieser einfachen Tatsache zu verdanken, dass das Spiel, trotz seiner vielen, vielen Schwächen, in gewisser Weise unterhaltsamer ist als EA Sports FC. Zunächst einmal sind Pässe keine wärmesuchenden Raketen und man hat tatsächlich die Möglichkeit, sie mit ein wenig Weitsicht abzufangen. Aber der Hauptgrund ist, dass es nach jeder Ballberührung ein kleines Fenster gibt, in dem der Verteidiger den Ball stehlen kann - das ist leider extrem schwierig in EA Sports FC, wo jeder Spieler problemlos 4-5 Berührungen oder Umdrehungen pro Sekunde machen kann. Dadurch, dass ich sowohl das Verteidigungs- als auch das Angriffsspiel langsam gemeistert habe, habe ich meine Gewinnquote verbessert, aber vor allem hatte ich trotz der vielen Probleme des Spiels eine ordentliche Menge Spaß.

Das heißt, UFL befindet sich einen Monat vor seiner Veröffentlichung in einem etwas rohen Zustand. Die Frage ist, ob es genug eFootball und EA Sports FC Aussteiger gibt, um einen Markt zu schaffen, denn es besteht kein Zweifel daran, dass das Spiel noch viel mehr als einen Monat Arbeit braucht, um mit Konami und EAs Serien mithalten zu können. Hoffentlich kann ihnen das Fair to Play -Modell genug Zeit und Wohlwollen verschaffen, um die Kernmechanik tatsächlich zu verbessern. Andernfalls werden sich die Entwickler darauf verlassen müssen, dass Ronaldo wieder in die Tasche greift, denn UFL wird wahrscheinlich viel Zeit und Geld brauchen, bevor es wirklich gut wird.