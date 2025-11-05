UFC rief das FBI nach Verdacht auf Wettskandal mit manipuliertem Kampf

HQ

UFC-Präsident Dana White sagte, dass sie das FBI wegen eines mutmaßlichen Wettsystems während eines MMA-Kampfes in Las Vegas am 1. November, der UFC Fight Night 263, zwischen Yadier del Valle und Isaac Dulgarian, angerufen haben. Der Kampf endete nach 3:42 Minuten nach Runde 1, wobei der erfahrenere Dulgarian überraschend vom Außenseiter Yadier del Valle durch Aufgabe (Rear-Naked Choke) besiegt wurde.

Zwei Tage nach der Veranstaltung entließ die UFC Dulgarian, da sie nur wenige Stunden vor seinem Kampf eine "ungewöhnliche Wettaktivität" feststellte, als BestFightOdds.com zeigte, dass die Wetten auf Dulgarian als Favoriten plötzlich von -250 auf -154 fielen.

"Unser Partner für Wettintegrität, IC360, überwacht die Wetten auf jede UFC-Veranstaltung und führt eine gründliche Überprüfung der Fakten rund um den Kampf zwischen Dulgarian und del Valle am Samstag, den 1. November, durch", so die UFC in einer Erklärung. "Wir nehmen diese Anschuldigungen sehr ernst, und neben der Gesundheit und Sicherheit unserer Kämpfer ist nichts wichtiger als die Integrität unseres Sports."

Im Gespräch mit TMZ (via BBC) sagte UFC-Präsident Dana White, dass sie das FBI angerufen haben, nachdem sie von IC360 auf die große Anzahl von Wetten auf den Kampf aufmerksam gemacht worden waren, da sie vermuteten, dass es sich um einen manipulierten Kampf handelte. White erzählte, dass sie Dulgarian und seinen Anwalt direkt nach der "seltsamen Wettaktion in Ihrem Kampf" gefragt hätten, und Dulgarian leugnete, dass er "Geld schuldete" oder verletzt wurde, und zeigte nach seinem Kampf Groll ("Ich werde diesen Kerl töten", sagte er).

Viele Experten haben beobachtet, dass Dulgarian "schlecht abgeschnitten und eine fragwürdige Verteidigung gezeigt hat", was den Verdacht verstärkt, dass Dulgarian seine eigene Niederlage manipuliert hat, um mit Wetten Geld zu verdienen.