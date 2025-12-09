UFC-CEO Dana White beansprucht die Schließung der Piraterieplattform Streameast

HQ

UFC-CEO Dana White hat sich die Anerkennung für die Zerstörung von Streameast zugeschrieben, einem der größten Piraterie-Streaming-Dienste, der von Millionen Menschen genutzt wird, um Sport illegal live zu schauen. Die Plattform wurde im September abgebaut und zwei Männer wurden in Ägypten mit Verdacht auf Urheberrechtsverletzung festgenommen. Lokale Behörden beschlagnahmten außerdem Laptops und Hunderttausende Europs in Kryptowährungen.

Im Podcast Sundae Conversation mit Caleb Pressley wurde White gefragt, ob er Streameast eingestellt habe. Der UFC-Chef antwortete: "Ich habe viele Streamer reduziert, ja, das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Wir haben es ernst genommen und die Leute verfolgt", und bestätigt, dass er mit den örtlichen Behörden zusammengearbeitet hat, um die Plattform aufzuspüren und zu schließen.

White setzt sich schon lange für strengere Maßnahmen gegen Piraterie ein. Die Streameast-Schöpfer baten White einst, ihre Kämpfer mehr zu bezahlen, während White oft versucht hat, die Preise für UFC per Pay-per-View zu erhöhen, um Verluste durch Piraterie zu reduzieren. "Leute, die es stehlen, stehlen für uns und für sie. Und was passiert mit Menschen, die stehlen? Du wirst total betrunken und gehst ins Gefängnis, und ich sorge dafür, dass wir dich kriegen", sagte White 2022 zu GQ und bezog sich dabei auf die Gehälter der Kämpfer (über Dexerto).