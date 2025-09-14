UEFA Conference League vollständiger Spielplan von September bis Dezember 2025, alle Ligaphasen

HQ

Die UEFA-Klubwettbewerbe der Männer sind da. In der ersten Oktoberwoche findet die erste der Ligaphasen der Europa League und der Conference League statt, zwei Wochen nach dem Start der Champions League und eine Woche nach der der Europa League. Die Ligaphase der Conference League, der dritthöchste Klubwettbewerb der Männer, dauert bis Dezember 2025

Nachdem die Spiele durch eine Auslosung entschieden wurden (bedingt durch die UEFA-Rangliste, so dass jede Mannschaft gegen einige der besten und einige der am schlechtesten platzierten Mannschaften des Wettbewerbs antritt), ist dies der Kalender für die Spiele der Conference League. Jeder Verein trifft auf sechs verschiedene Gegner, drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele, nie gegen Mannschaften aus demselben Land.

Die Spiele der UEFA Conference League werden wie immer donnerstags ausgetragen. Die angezeigten Zeiten sind MESZ (in Großbritannien eine Stunde früher).

UEFA Conference League 2025/26 - Spielplan der Ligaphase

1. Spieltag: Donnerstag, 2. Oktober



Dynamo Kiew gegen Crystal Palace (18:45 Uhr)



Lausanne-Sport gegen Breidablik (18:45)



Noah gegen Rijeka (18:45 Uhr)



Zrinjski gegen Lincoln Red Imps (18:45 Uhr)



Jagiellonia Białystok gegen Hamrun Spartans (18:45 Uhr)



Lech Poznań gegen SK Rapid (18:45)



KuPS Kuopio gegen Drita (18:45)



Omonoia - Mainz (18:45 Uhr)



Rayo Vallecano gegen Shkëndija (18:45 Uhr)



Aberdeen - Shakhtar Donetsk (18:45 Uhr)



Sparta Prag gegen Shamrock Rovers (21:00 Uhr)



Fiorentina gegen Sigma Olomouc (21:00 Uhr)



AEK Larnaca gegen AZ Alkmaar (21:00 Uhr)



Legia Warszawa - Samsunspor (21:00 Uhr)



Celje gegen AEK Athen (21:00 Uhr)



Raków gegen Universitatea Craiova (21:00 Uhr)



Shelbourne gegen Häcken (21:00 Uhr)



Slovan Bratislava - Straßburg (21:00 Uhr)



2. Spieltag: Donnerstag, 23. Oktober



AEK Athen - Aberdeen (18:45 Uhr)



Häcken gegen Rayo Vallecano (18:45 Uhr)



Breidablik gegen KuPS Kuopio (18:45 Uhr)



Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa (18:45 Uhr)



Drita gegen Omonoia (18:45 Uhr)



Rijeka - Sparta Prag (18:45 Uhr)



Shkëndija gegen Shelbourne (18:45 Uhr)



Straßburg - Jagiellonia Białystok (18:45 Uhr)



SK Rapid gegen Fiorentina (18:45 Uhr)



Mainz vs Zrinjski (21:00 Uhr)



AZ Alkmaar gegen Slovan Bratislava (21:00 Uhr)



Crystal Palace gegen AEK Larnaca (21:00 Uhr)



Hamrun Spartans vs Lausanne-Sport (21:00)



Lincoln Red Imps gegen Lech Poznań (21:00 Uhr)



Samsunspor gegen Dynamo Kiew (21:00 Uhr)



Shamrock Rovers gegen Celje (21:00 Uhr)



Sigma Olomouc gegen Raków (21:00 Uhr)



Universitatea Craiova gegen Noah (21:00 Uhr)



3. Spieltag: Donnerstag, 6. November



Mainz - Fiorentina (18:45 Uhr)



Sparta Prag gegen Raków (18:45 Uhr)



AEK Athen gegen Shamrock Rovers (18:45 Uhr)



AEK Larnaca gegen Aberdeen (18:45 Uhr)



Shakhtar Donetsk gegen Breidablik (18:45 Uhr)



Noah gegen Sigma Olomouc (18:45 Uhr)



KuPS Kuopio - Slovan Bratislava (18:45)



Celje gegen Legia Warszawa (18:45 Uhr)



Samsunspor gegen Hamrun Spartans (18:45 Uhr)



Häcken gegen Straßburg (21:00 Uhr)



Crystal Palace gegen AZ Alkmaar (21:00 Uhr)



Lausanne-Sport gegen Omonoia (21:00 Uhr)



Dynamo Kiew - Zrinjski (21:00 Uhr)



Shkëndija - Jagiellonia Białystok (21:00 Uhr)



Lincoln Red Imps gegen Rijeka (21:00 Uhr)



Rayo Vallecano gegen Lech Poznań (21:00 Uhr)



Shelbourne gegen Drita (21:00 Uhr)



SK Rapid gegen Universitatea Craiova (21:00 Uhr)



4. Spieltag: Donnerstag, 27. November



AZ Alkmaar gegen Shelbourne (18:45)



Hamrun Spartans gegen Lincoln Red Imps (18:45 Uhr)



Zrinjski gegen Häcken (18:45 Uhr)



Lech Poznań gegen Lausanne-Sport (18:45 Uhr)



Omonoia gegen Dynamo Kiew (18:45 Uhr)



Raków gegen SK Rapid (18:45 Uhr)



Sigma Olomouc gegen Celje (18:45 Uhr)



Universitatea Craiova vs Mainz (18:45 Uhr)



Slovan Bratislava gegen Rayo Vallecano (18:45 Uhr)



Aberdeen gegen Noah (21:00 Uhr)



Fiorentina gegen AEK Athen (21:00 Uhr)



Breidablik gegen Samsunspor (21:00 Uhr)



Drita gegen Shkëndija (21:00 Uhr)



Rijeka gegen AEK Larnaca (21:00 Uhr)



Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio (21:00 Uhr)



Legia Warszawa gegen Sparta Prag (21:00 Uhr)



Straßburg gegen Crystal Palace (21:00 Uhr)



Shamrock Rovers gegen Shakhtar Donetsk (21:00 Uhr)



5. Spieltag: Donnerstag, 11. Dezember



Fiorentina gegen Dynamo Kiew (18:45 Uhr)



Häcken gegen AEK Larnaca (18:45 Uhr)



Breidablik gegen Shamrock Rovers (18:45 Uhr)



Drita gegen AZ Alkmaar (18:45)



Noah gegen Legia Warszawa (18:45 Uhr)



Jagiellonia Białystok gegen Rayo Vallecano (18:45 Uhr)



Shkëndija gegen Slovan Bratislava (18:45 Uhr)



Samsunspor gegen AEK Athen (18:45 Uhr)



Universitatea Craiova - Sparta Praha (18:45 Uhr)



Aberdeen - Straßburg (21:00 Uhr)



Hamrun Spartans gegen Shakhtar Donetsk (21:00 Uhr)



Rijeka - Celje (21:00 Uhr)



Lech Poznań - Mainz (21:00 Uhr)



KuPS Kuopio vs Lausanne-Sport (21:00 Uhr)



Lincoln Red Imps gegen Sigma Olomouc (21:00 Uhr)



Raków gegen Zrinjski (21:00 Uhr)



Shelbourne gegen Crystal Palace (21:00 Uhr)



SK Rapid gegen Omonoia (21:00 Uhr)



6. Spieltag: Donnerstag, 18. Dezember

Alle Conference-League-Spiele des letzten Spieltags werden zur gleichen Zeit ausgetragen, 21:00 Uhr MEZ und 20:00 Uhr GMT, um sicherzustellen, dass kein Team einen unfairen Vorteil erhält, wenn es andere Ergebnisse kennt.



Mainz vs Samsunspor



Sparta Prag - Aberdeen



AEK Athen vs Universitatea Craiova



AEK Larnaca gegen Shkëndija



AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok



Crystal Palace gegen KuPS Kuopio



Shakhtar Donetsk vs Rijeka



Dynamo Kiew gegen Noah



Lausanne-Sport gegen Fiorentina



Zrinjski gegen SK Rapid



Legia Warszawa gegen Lincoln Red Imps



Celje gegen Shelbourne



Omonoia gegen Raków



Straßburg gegen Breidablik



Rayo Vallecano gegen Drita



Shamrock Rovers gegen Hamrun Spartans



Sigma Olomouc vs Lech Poznań



Slovan Bratislava vs Häcken

