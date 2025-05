Herzschmerz für Betis, der im ersten europäischen Finale gegen Chelsea vernichtet wurde

HQ

Es sollte nicht für Betis sein: Die sevillanische Mannschaft war nahe dran, ihre größte Trophäe der Geschichte zu gewinnen, bei ihrem ersten europäischen Finale... wurde aber am Ende von Chelsea verprügelt; 4:1. Damit ist Chelsea die erste Mannschaft, die alle UEFA-Europapokale gewonnen hat (zweimal Champions League, zweimal Europa League und jetzt Conference League).

Genauer gesagt, die Conferencie League, ein drittklassiger kontinentaler Wettbewerb, der vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde, um mehr Vielfalt in die UEFA-Meisterschaften zu bringen und mehr Mannschaften die Möglichkeit zu geben, auf höherem Niveau zu spielen... wurde von einem der englischen Giganten gewonnen und besiegte Betis, eine Mannschaft, deren größte Trophäen zwei spanische Pokale in den Jahren 2022 und 2004 sind... und einen Meistertitel in den 1930er Jahren.

Während Betis der erste war, der zuschlug und mit einem Tor von Ezzalzouli in der 9. Minute eine viel bessere erste Halbzeit hatte, behielt Chelsea in der zweiten Halbzeit die Kontrolle über den Ball, und die schwache Abwehr von Betis bedeutete vier Gegentore durch Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho und Moises Caicedo.

Betis kehrt mit gebrochenem Herzen nach Sevilla zurück, aber mit dem Stolz, zum ersten Mal ein europäisches Finale erreicht zu haben, und mit dem Wissen, dass sie nächstes Jahr in der Europea League spielen werden, dank des sechsten Platzes in LaLiga.