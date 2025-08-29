10 Spiele aus der Ligaphase der Champions League 2025/26, die Sie nicht verpassen sollten

HQ

Die Auslosung von Champions League hat für viele Schlagzeilen gesorgt... Und für einige Teams eine Menge Kopfschmerzen, wobei einige mehr Glück haben als andere. Aber die Wahrheit ist, dass es für die Fans sehr spannend sein wird, und wir kennen bereits einige der herausragenden Spiele, die in dieser Ligaphase zwischen September 2025 und Januar 2026 stattfinden werden.

Von alten Rivalitäten bis zu neuen, von europäischen Giganten bis hin zu "Aschenputteln" wird die Speisekarte in den nächsten vier Monaten mit heißen Spielen gefüllt sein.

Real Madrid - Manchester City: Eine der größten Rivalitäten der letzten Zeit, ein Spiel, das seit einiger Zeit jedes Jahr stattfindet, findet wieder im Bernabéu statt.

Liverpool - Real Madrid: Eine Wiederholung der Champions-League-Finals 2018 und 2022 zwischen zwei der berühmtesten Klubs Europas an der Anfield Road. Wie werden sie Trent willkommen heißen?

Chelsea - FC Barcelona: Der Weltmeister empfängt Barça im Stamford Brige, was sich wie ein ultimativer Test für beide Teams anfühlt.

Liverpool - Atlético de Madrid: Liverpool empfängt nicht nur Real, sondern auch den Besuch von Atlético de Madrid. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie sich vergleichen...

FC Barcelona - Paris Saint-Germain: Luis Enrique kehrt ins Camp Nou zurück, was viele letztes Jahr als Champions-League-Finale vorhergesagt hatten.

Borussia Dortmund - Juventus: Borussia und Juventus sind zwar noch lange nicht in ihrer Blütezeit, aber das Aufeinandertreffen von Borussia und Juventus auf höchstem Champions-League-Niveau wird sich wie ein klassisches Champions-League-Spiel der 90er Jahre anfühlen.

Arsenal - Bayern München: Arsenal kämpft schon lange um einen Champions-League-Titel, letztes Jahr waren sie nahe dran, als sie im Halbfinale gegen den Meister unterlagen, und ein Besuch der Bayern wäre ein guter Test, um zu sehen, ob sie in diesem Jahr das Zeug dazu haben.

Kairat Almaty - Real Madrid: Niemand hat erwartet, dass sich eine Mannschaft aus Kasachstan für die Champions League qualifizieren würde, aber sie besiegten den schottischen Riesen Celtic und werden Real Madrid in Almaty empfangen... 6.400 km von Madrid entfernt, in der Nähe von China.

Bodø/Glimt - Manchester City: Manchester City hat auch eine interessante Reise zum Polarkreis gegen den norwegischen Klub, eine der Überraschungen der Play-offs.

Napoli - Manchester City: Ein bedeutendes Wiedersehen mit Kevin De Bruyne, der Vereinslegende von Manchester City, die in Napoli auf ihre Freunde treffen wird.

Wann wird der Champions-League-Kalender veröffentlicht?

Die UEFA teilte mit, dass sie davon ausgeht, dass der vollständige Kalender mit allen acht Spielen jeder der 36 Mannschaften, insgesamt 288, bis Samstagmorgen, dem 30. August, vorliegen wird. Wir wissen, dass die Termine wie folgt sein werden:



1. Spieltag: 16.-18. September



2. Spieltag: 30. September bis Oktober



3. Spieltag: 21.-22. Oktober



4. Spieltag: 4.-5. November



5. Spieltag: 25.-26. November



6. Spieltag: 9.-10. Dezember



7. Spieltag: 20.-21. Januar 2026



8. Spieltag: 28. Januar 2026

