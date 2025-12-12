Ubisoft wird in der Zukunft von Assassin's Creed mit zwei Protagonisten weitermachen

HQ

Seit Assassin's Creed Syndicate experimentiert Ubisoft mit der Idee, dass zwei Protagonisten in einem Spiel sind. In den letzten Spielen hatten wir technisch gesehen zwei Protagonisten, obwohl man nur als einer im Spiel spielen konnte. Cassandra und Alexios fallen mir zum Beispiel ein. Assassin's Creed Shadows brachte zwei voll spielbare Helden, Yasuke und Naoe, zurück. Während einige "Fans" mit der Aufnahme von Yasuke ein Problem hatten, lässt sich Spielleiter Simon Lemay-Comtois nicht davon abhalten, wieder zwei Assassinen in einem Spiel zu haben.

"Doppelprotagonisten können auf sehr seltsame Weise spaltend sein, oder?" sagte er in einem Interview mit GamesRadar+. "Es ist nicht nur ein 'Nun, ich bevorzuge einen Krieg, also bevorzuge ich Yasuke.' Manche Leute mögen einen Charakter einfach nicht mehr als den anderen, und sie verbringen keine Zeit mit einem. Das war bei [Assassin's Creed Syndicate] Evie und Jacob zutreffend, aber bei Naoe und Yasuke ist es spaltender. Und das wussten wir. Wir wussten es von Anfang an, aber ich denke, es kann auch unsere Fangemeinde etwas spalten."

"Ich denke, das Gelernte für uns ist, dass wir ja, in Zukunft mehr Spiele mit zwei Protagonisten machen könnten – wenn wir einen guten Grund haben, es erzählerisch und für das Setting zu machen", fügte er hinzu. Wir müssen sehen, wann oder ob wir wieder die Kontrolle über zwei Attentäter bekommen. Wir haben die Enthüllung des spielbaren Charakters in Assassin's Creed Hexe noch nicht erhalten, aber wir stellen uns vor, dass wir als jemand spielen, der mit Hexerei in Verbindung gebracht wird, angesichts des Settings. Darüber hinaus gibt es natürlich Pläne für mehr Assassin's Creed, aber wir sind uns unsicher, ob diese kommenden Spiele uns nur einen oder zwei Protagonisten geben werden, die gegeneinander spielen.