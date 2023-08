Ubisoft Mailand ist zuversichtlich, dass Mario + Rabbids: Sparks of Hope sich weiter verkaufen wird

HQ

Damals, als es Ende 2022 debütierte, hatte Ubisoft Milans Mario + Rabbids: Sparks of Hope Mühe, allzu viele Einheiten zu verschieben, was schade ist, denn das Spiel ist fantastisch! Mit einer schwächeren Launch-Performance als erwartet hat die Produzentin der Serie, Cristina Nava, nun mit VGC gesprochen, um zu erklären, warum wir uns keine Sorgen um den stetigen Start des Spiels machen sollten.

"Das erste Mario + Rabbids hatte mehr als 10 Millionen Spieler. Obwohl es Mario ist, ist es auch ein Genre-Spiel: rundenbasiertes taktisches Abenteuer. Wir können also nicht erwarten, dass wir gleich zu Beginn hohe Stückzahlen verkaufen, denn so ein Spiel ist ein Dauerbrenner."

Nava fuhr fort: "Auch wenn es am Anfang so aussah, als hätte Sparks of Hope die Erwartungen nicht erfüllt, sind wir zuversichtlich, dass es über einige Jahre wachsen wird. Weil es sowohl von der Presse als auch von der Öffentlichkeit sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Es geht nur darum, ihm Zeit zu geben, mit Mundpropaganda usw."

In wenigen Wochen wird das Spiel offiziell seinen dritten und letzten DLC veröffentlichen, womit Rayman in die Serie aufgenommen wird... endlich. Es wird am 30. August veröffentlicht und Sie können hier mehr über den kommenden DLC lesen.

Um die Gedanken über die Leistung des Spiels abzurunden, schloss Nava mit den Worten: "Wir machen uns unsererseits keine Sorgen, weil wir wissen, dass wir mit dieser Fortsetzung erreicht haben, was wir wollten. Unsererseits machen wir uns keine Sorgen und sind zufrieden mit dem, was wir getan haben."

Hast du schon Mario + Rabbids: Sparks of Hope gespielt?