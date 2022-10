Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung

HQ

Ich habe mich sehr auf Ubisofts Nachfolger zu Mario + Rabbids Kingdom Battle gefreut. Im Laufe des Jahres hatte ich mehrere Gelegenheiten, mehr über die Fortsetzung zu erfahren, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, sei es in Pressebriefings, Interviews mit Kreativdirektor Davide Soliani und sogar erweiterten praktischen Möglichkeiten. Da wir weit in den Oktober hinein sind, ist es an der Zeit, dass dieser Titel tatsächlich auf Nintendo Switch debütiert, und da dies der Fall ist, tauche ich seit einiger Zeit in dieses charmante Abenteuer-Strategiespiel ein und habe viele Gedanken darüber.

HQ

In erster Linie ist der charakteristische Charme und das Charisma der Serie immer noch da und prominenter denn je. Die Besetzung der Charaktere ist alle eine Freude, sei es die zurückkehrende Truppe der ikonischen Super Mario-Gesichter oder ihre moderneren Rabbids-Hybriden. Das Team arbeitet unglaublich gut zusammen und sorgt für eine Besetzung, die eine großartige Balance zwischen Humor und Heldentum bietet, was durch die Ergänzungen der neuen Charaktere unterstützt wird: Bowser, Edge und Rabbids Rosalina. Die Geschichte ist auch fantastisch, lustig und spannend und führt die Crew zu allen Arten von einzigartigen Themenplaneten, wo eine Sammlung von Herausforderungen und Kampfszenarien auf Sie warten. Jeder Planet ist gut stilisiert, voller Details und dank des zusätzlichen Fokus auf die Erkundung mit so viel zu tun außer der Kernhandlung, dass Sie nie wirklich das Gefühl haben werden, Quests oder Schlachten zu vermissen. Es spielt keine Rolle, ob Sie zum sonnigen Beacon Beach oder zum immer herbstlichen Palette Prime fahren, jeder Planet bittet darum, erkundet zu werden, und Sie werden zu ihnen zurückkehren wollen, um die Herausforderungen, die sie bieten, weiter abzuhaken.

Ausgehend von den Charakteren sind die zurückkehrenden Figuren sehr ähnlich wie in Kingdom Battle, aber mit ständig den gleichen Waffen, da das Freischalten neuer Waffen nun der Vergangenheit angehört. Vielmehr wird dieses strategische Element durch den Rabbids-Lumas-Hybriden Sparks ersetzt, der jeden Charakter mit elementaren Fähigkeiten ausstatten kann, die ideal sind, um bestimmte Feinde auszuschalten. Sie werden neuen Funken begegnen, indem Sie das Spiel spielen und Story-Missionen und Nebenquests abschließen (mit insgesamt 30 freigeschalteten) und können dann die Funken, die Sie in die Schlacht bringen, vor einem Kampfszenario ausschalten, nachdem Sie die Situation mit Beep-O's Tacticam untersucht haben, um die elementaren Stärken und Schwächen jedes Feindes zu studieren. Funken können dir die Möglichkeit geben, deinen Schüssen Spritzschaden hinzuzufügen oder sogar einen pulsierenden Ooze-Flächeneffekt zu erzeugen oder sogar einfach eine schützende Aura auf nahe gelegene Verbündete zu verleihen - der Punkt ist, dass es eine riesige Auswahl gibt, aus der jeder etwas anderes tut und letztendlich drastisch beeinflusst, wie du an den Kampf herangehst.

Werbung:

Und das ist ein großer Teil von Sparks of Hope, denn es gibt immer noch einen großen Schwerpunkt auf Strategie-Gameplay. Das Kampfsystem ist deutlich befreiender und ermöglicht durch das Entfernen des Bewegungsrasters kreativere Angriffsmöglichkeiten. Ihr könnt jetzt eine Reihe einzigartiger Aktionen innerhalb einer einzigen Runde ausführen, darunter das Anfeuern von Feinden, das Werfen von Bob-ombs, Team Gliding, um weiteren Boden abzudecken, das Bewegen durch ein Rohr, das Aktivieren einer Funkenfähigkeit und schließlich tatsächlich einen regulären Angriff, und das alles mit nur einem deiner drei Gruppenmitglieder. Dieses neue Kampfsystem ist ein so enormer Fortschritt gegenüber dem Original, dass es das massiv verbesserte Erkundungsangebot oft beiseite schiebt.

Wie Sie wahrscheinlich meinen Kommentaren zu den Planeten zuvor entnehmen können, ist die Erkundung in diesem Spiel viel, viel besser. Du kannst frei durch Orte wandern, die eher den Welten von Super Mario Odyssey ähneln als dem, was im Originalspiel serviert wurde. Sie können neue Charaktere treffen, ihnen bei Quests helfen, es mit wandernden Feinden aufnehmen, Geheimnisse ausgraben und vieles mehr, alles für planetarische Belohnungsmünzen, mit denen Sie Waffenskins vom In-Game-Anbieter kaufen können. Das Erkundungsangebot ist nicht so dicht wie Odyssey, aber für ein Spiel, das eine Fortsetzung eines harten Strategietitels ist, ist dies eine enorme Verbesserung, und eine, die Sie stundenlang auf jedem Planeten beschäftigen wird.

Werbung:

Ich werde sagen, dass der Fortschritt manchmal etwas langweilig ist und sich einfach wie ein Mittel zum Zweck anfühlt. Für Sparks verwenden Sie einfach gesammelte Starbits (gewonnen durch das Besiegen von Feinden und das Gewinnen von Schlachten), um das Level jedes Funkens zu erhöhen und somit seine Angriffe um einen bestimmten Prozentsatz zu verbessern. Helden hingegen steigen durch Erfahrung auf, die sie durch das Gewinnen von Schlachten (um Basisschaden und Gesundheit usw. zu erhöhen) und auch durch das Ausgeben von Fertigkeitsprismen im Fertigkeitsbaum, um neue Fähigkeiten freizuschalten, wie z. B. zusätzliche Dash-Angriffe innerhalb einer Runde oder die Fähigkeit, einen Gegner zu erschießen, während sie als Mario gleiten. oder die Spezialfähigkeit jedes Charakters verbessern (Peach kann zum Beispiel zusätzliche Verteidigungsladungen zu ihrer mächtigen Blockfähigkeit hinzufügen). Der Punkt ist, dass man wirklich nur über die Fähigkeitenbäume nachdenkt, und selbst das ist ein kleiner Denkprozess, da jeder Charakter vier Zweige in seinem Fähigkeitenbaum mit etwa vier Vorteilen in jedem Zweig hat.

Dennoch musst du ein bisschen strategisch mit deiner Charakterentwicklung umgehen, denn wenn Bosskämpfe kommen, wirst du ein sehr geschlossenes Team wollen, um die gefährliche Bedrohung zu beseitigen. Egal, ob es sich um Funkenjäger handelt, die von der großen bösen Cursa geschickt wurden, oder, wie in einem aktuellen Gameplay-Trailer zu sehen war, um einen wütenden Wiggler, es gibt eine große Vielfalt an Boss-Engagements, und sie werden Ihre Fähigkeit testen, mit der Kampfsuite erfolgreich zu sein. Der Spark Hunter-Kampf gegen Midnite zum Beispiel ist ein Drei-Phasen-Kampf, was bedeutet, dass Sie für diese letzte Phase so viel Gesundheit wie möglich erhalten müssen. Der Wiggler auf der anderen Seite bittet dich, Darkmess Eyes von seinem Körper zu sprengen, um seine Wut zu unterdrücken, aber du musst dies tun, während du eine Reihe gefährlicher Feinde besiegst, die versuchen, dich ebenfalls mit Schaden zu treffen.

HQ

Das ursprüngliche Kingdom Battle ist immer noch ein sehr lustiges Spiel, aber es ist nicht zu leugnen, dass dies in so ziemlich jeder erdenklichen Weise ein Schritt nach oben ist. Von den flüssigeren Kämpfen über die unzähligen weiteren Erkundungsmöglichkeiten bis hin zu den zusätzlichen spielbaren Charakteroptionen und wie Sparks sowohl charismatische und lustige Ergänzungen, aber auch mächtige Werkzeuge im Kampf sind, ist dies ein großartiger nächster Schritt für diese charmante und unterhaltsame Serie. Es ist farbenfroh und entzückend, und obwohl es nicht so auffällig ist wie einige von Marios jüngsten Ausflügen auf dem Switch, ist es immer noch lebendig genug, dass es nicht verzweifelt von der breiteren Erfahrung ablenkt. Manchmal ist die Bildrate auf der Switch in intensiven Momenten etwas prügelnd, aber ansonsten ist Sparks of Hope ein sehr würdiger Nachfolger, und ich werde definitiv wieder eintauchen und lange nach dem Start nach Sparks suchen.