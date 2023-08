Raymans Mario + Rabbids: Sparks of Hope DLC bekommt ein Datum im Trailer

HQ

Ubisoft hat wie üblich schnell seine Post-Launch-Pläne für Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekannt gegeben, also wussten wir schon lange, dass Rayman sich den Mario-Charakteren und Rabbids anschließen würde. Wir wussten nur nicht, wann. Bis jetzt.

Nintendo und Ubisoft haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der mit der Ankündigung endet, dass die dritte und letzte Erweiterung von Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Rayman in the Phantom Show, am 30. August erscheinen wird. Bevor diese Informationen enthüllt werden, werden uns einige der Dinge gezeigt, die unser gliedmaßenloser Freund tun kann, wenn er versucht, die Einschaltquoten des Netzwerkstudios Phantom's Opera zu verbessern.