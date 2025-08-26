Ubisoft ließ nur fünf Entwickler übrig, um The Division 2 neu zu starten

HQ

The Division 2 mag derzeit als ziemlich großartiges Shooter-/RPG-Erlebnis für Fans bekannt sein, aber ursprünglich fühlte es sich bei der Veröffentlichung für viele Fans etwas lauwarm an. Glücklicherweise wollte Ubisoft an dem Spiel festhalten, aber es riskierte nicht, ein riesiges Team auf den Neustart von The Division 2 zu setzen.

Laut Massive Entertainment-Entwickler Palle Hoffstein (via MP1st) wurden nur fünf Entwickler gebeten, das Spiel nach dem Flop des Warlords of New York-DLCs neu zu starten. Auch wenn einige glaubten, dass das Spiel nicht lange nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 eingestellt werden würde, wusste Hoffstein, dass er wollte, dass das Spiel bleibt.

"Ich war Teil von zwei großen Turnarounds mit Rainbow Six Siege und The Division 2. Erstaunlich, Teil von beidem zu sein. Aber wir hatten 5 Leute, um Division 2 neu zu starten. Fünf! Was haben wir uns dabei gedacht? Ah, das hat Spaß gemacht", schrieb Hoffstein. "Als ein paar von uns ein kleines Team gründeten, um TD2 wiederzubeleben, hatte ich kein Interesse daran, ein oder zwei Jahre hinzuzufügen, nur um das Spiel wieder zu beenden. Das Ziel, an das wir glaubten, war es, etwas Größeres und Dauerhaftes aufzubauen. Es macht Spaß, das zu sehen, aber es gibt noch so viel mehr, was wir tun wollen."

Obwohl bekannt gegeben wurde, dass sich The Division 3 von Ubisoft in der Entwicklung befindet, bedeutet das nicht, dass The Division 2 derzeit geschlossen wird, da die Inhalte für das Spiel noch in Arbeit sind. Es zeigt nur, wie sich Beharrlichkeit für Ubisoft auszahlt, nehmen wir an.