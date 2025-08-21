Ubisoft hat uns auf der Gamescom mehr über Anno 117: Pax Romana erzählt

HQ

Die Gamescom ist diese Woche das große Ding und Ubisoft hat uns mehr über ihr kommendes Spiel Anno 117: Pax Romana verraten. Ubisoft Mainz arbeitet mit Hochdruck an ihrem Städtebauer, der am 13. November 2025 erscheinen soll.

Der neueste Trailer konzentriert sich auf Albion, eine geheimnisvolle keltische Provinz. Ein geheimnisvoller Ort, an den sich kein Römer, der etwas auf sich hält, wagt. Wir kennen diese Gegend als Großbritannien. Es versteht sich von selbst, dass es Konflikte geben wird.

Eine spielbare Demo wird ab dem 2. September auf Steam, im Epic Games Store und auf Ubisoft Connect verfügbar sein. Die Demo wird einige Wochen lang bis zum 18. September verfügbar sein.

Anno 117: Pax Romana wird auf PC (Ubisoft Connect), Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar sein. Das Spiel ist im Ubisoft+ Premium-Abonnement enthalten.