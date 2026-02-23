Ubisoft hat "mehrere" Assassin's Creed-Spiele und zwei "sehr vielversprechende" Far Cry-Projekte in Arbeit

HQ

Man könnte meinen, dass Ubisofts Pipeline angesichts der jüngsten Entlassungen und der Absagen mehrerer sich in Entwicklung befindlicher Projekte etwas begrenzt und ernst sein könnte. Laut CEO Yves Guillemot ist das für einige der wichtigsten und wichtigsten Franchises keineswegs der Fall.

Im Gespräch mit Variety äußerte Guillemot, dass es bei den neu gegründeten Vantage Studios, die die großen Franchises betreut, die Ubisofts Schatz an geistigem Eigentum ausmachen, tatsächlich "mehrere" Assassin's Creed-Titel in Arbeit sind, verteilt auf Einzelspieler- und Mehrspielermodus.

Darauf aufbauend ist eine direkte Bestätigung, dass nicht nur ein, sondern zwei "sehr vielversprechende" Far Cry-Spiele ebenfalls in Produktion sind, wobei weitere Details dazu nicht geteilt werden.

Das sind also zwei der wichtigsten Franchises, aber wie sieht es mit Rainbow Six aus? Guillemot hat eigentlich nicht viel über diese Serie verraten, nur dass Rainbow Six es schafft, täglich bis zu 2,5 Millionen Spieler anzuziehen, was zeigt, dass das Interesse an laufenden Projekten wie Siege X immer noch enorm groß ist.

