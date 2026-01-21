Nein, es war nicht um die Ecke: Ubisoft sagt Prince of Persia: The Sands of Time Remake, 5 weitere Spiele

HQ

Wie immer bei Gerüchten muss man sie mit Vorsicht betrachten oder bedenken, dass sie manchmal aus einem anderen Entwicklungsstadium stammen. Es ist das, was mit Prince of Persia: The Sands of Time Remake passiert sein könnte, von dem einige Quellen behaupteten, es läge um die Ecke, und ist jetzt offiziell tot. Die Ankündigung stammt aus der Pressemitteilung, die das Unternehmen vor wenigen Momenten veröffentlicht hat und die auch die Absage von fünf weiteren Projekten bestätigt.

Konkret gibt Ubisoft an, dass es "6 Spiele eingestellt" hat und dann Prince of Persia: The Sands of Time Remake direkt benannt hat, zusammen mit vier nicht angekündigten Titeln (drei neuen IPs) und einem Mobile Game.

Zur Erleichterung der Fans sollte es sein, dass die endlose Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 vorerst fortgesetzt wird, und Massive Entertainment bestätigte neulich, dass The Division 3 trotz seines Abschieds vom kreativen Kopf ebenfalls fortgesetzt wird. Wird der ebenfalls gemunkelte neue Rayman betroffen sein? Bis heute weiß nur Ubisoft davon.

Der Brief erklärt, dass Ubisoft sich in fünf genrefokussierte Creative Houses umstrukturiert, die jeweils Entwicklung und Veröffentlichung verbinden und volle kreative und finanzielle Eigentumsrechte besitzen. Das Ziel ist "schnellere Entscheidungsfindung, stärkere Verantwortlichkeit und eine spielerzentriertere Struktur". Ubisoft möchte außerdem seine Inhaltspipeline verengen, um sich auf Open-World-Abenteuer und GaaS zu konzentrieren, während gleichzeitig eine konsequente Kostensenkungspolitik umgesetzt wird. Wie sich diese Umstrukturierung auf mögliche Entlassungen auswirkt, ist ebenfalls noch nicht bestätigt.

Das PoP-Remake wurde bereits 2020 angekündigt, wurde dann nach heftiger Kritik komplett still, bis es den Teaser-Trailer des letzten Jahres (siehe unten) erhielt, mit einer Veröffentlichung im Jahr 2026, die nie stattfinden wird.