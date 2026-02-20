40 Mitarbeiter wurden bei Ubisoft Toronto entlassen

HQ

Es waren einige düstere Tage in der Videospielbranche weltweit, und in Kanada sieht es definitiv nicht viel besser aus. Ein neuer Bericht von MobileSyrup hat enthüllt, dass der Entwickler Ubisoft Toronto von Entlassungen betroffen ist, wobei 40 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze im Studio verloren haben.

Ubisoft hat eine Stellungnahme zu dieser Situation veröffentlicht und erklärt, dass die "Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde und in keiner Weise das Talent, die Hingabe oder die Beiträge der betroffenen Personen widerspiegelt."

Was Ubisoft jedoch Zeit fand zu bestätigen, war, dass diese Entscheidung die laufende Entwicklung des Splinter Cell Remake nicht beeinflussen wird, das offenbar schon ewig in Entwicklung ist, mit offizieller Enthüllung bereits im Dezember 2021 und nichts Substanzielles wurde seitdem geteilt...

Mit Blick auf die Entlassungen äußert Ubisoft, dass sein Studio in Toronto weiterhin ein "wichtiger Beitragender zu mehreren Codev-Mandaten und Serviceteams" sein wird, darunter die Unterstützung von Ubisoft Montreal bei Performance Capture und filmischer Produktion.