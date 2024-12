Two Point Museum Vorschau: Eine vertraute, aber frische Simulation

HQ

Wenn es um Simulationsspiele geht, gibt es einen etablierten Rahmen, dem viele Titel folgen. Ob es sich um Two Point handelt (wie es heute der Fall ist), die Planet -Reihe, die aktuelle Galacticare, die Liste geht weiter, die Struktur ist oft sehr ähnlich, bis zu dem Punkt, dass, wenn man sich mit einer vertraut gemacht hat, der Rest auch leicht zu erlernen ist. Für mich ist dies sehr offensichtlich, nachdem ich das Jahr 2024 damit verbracht habe, Galacticare zu überprüfen und Planet Coaster 2 mehrmals in der Vorschau anzuzeigen, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass ich mich wohl gefühlt habe, aber auch ein wenig überrascht von Two Point Studios ' Two Point Museum.

Ich bin ein bisschen ein Two Point -Veteran, jemand, der in der Vergangenheit Two Point Hospital und Two Point Campus frequentiert hat, also habe ich in Museum etwas fast genau Ähnliches erwartet. Ich erwartete eine leere Leinwand, die ich mit Räumen füllte, die dazu dienen, das Gebäude und die Einrichtung, die ich betreibe, zu verbessern. Ich erwartete eine unterstützende Dekorationssuite, die es mir ermöglichte, die Handlung anzupassen und zu verbessern, und darüber hinaus eine ganze Liste von Simulationsstatistiken und Informationen, die erklären, wie gut oder schlecht ich die anstehende Aufgabe erledige. Im Wesentlichen hatte ich die Formel Hospital oder Campus erwartet, bin aber auf eine Museumsvorlage umgestiegen, und obwohl das unter der Oberfläche deutlich vorhanden ist, ist dies auch ein Spiel, das grundlegend anders funktioniert.

HQ

Wenn man an ein Museum denkt, stellt man sich ein riesiges, offenes und glänzendes Gebäude vor, das mit Relikten aus der Geschichte vollgepackt ist. Man denkt nicht an die engen Korridore und die überfüllte Stadtplanung, die Universitätscampusse und Krankenhäuser prägen und die direkt in die Funktionsweise von Two Point Museum einfließen. In diesem Spiel geht es nicht darum, herauszufinden, wie man eine Reihe von Räumen in einen prägnanten und begrenzten Bereich bringt, um die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter/Studenten zu erfüllen. Nein, dies ist ein Spiel über Dekoration und künstlerisches Flair. Es ist weniger starr und formelhaft und mehr offen und befreiend, da es darum geht, wie man es schafft, unzählige verschiedene historische Gegenstände und Preise in einen offenen Raum zu integrieren und sie dann mit hilfreichen Informationstafeln aufzuwerten, Orten, an denen Besucher Geld spenden können, zusätzlichem Flair, um das Erlebnis zu verbessern und insgesamt ein fantastisches und erstaunliches Museum zu schaffen, das man gerne selbst besuchen würde.

Werbung:

Der Punkt ist, dass Two Point Museum sich im Grunde wie Two Point Hospital und Two Point Campus spielt und die gleichen Mechaniken und Werkzeuge verwendet, die in diesen Spielen zu finden waren, außer dass sich das Kernprinzip jetzt verschoben und geändert hat, was bedeutet, dass es weniger um Stadtplanung als vielmehr darum geht, Kreativität gedeihen zu lassen. Das mag sich nach einer positiven oder negativen Entwicklung anhören, je nachdem, wie Sie diese Art von Spielen genießen, aber das Wichtigste, was Sie mitnehmen können, ist, dass Sie immer noch zwei Kernziele zu erreichen haben: so viel Geld wie möglich zu verdienen und ein Erlebnis von so hoher Qualität zu schaffen, dass Sie auf dem Weg dorthin Sterne und Beifall verdienen.

Ich genieße diesen Richtungswechsel wirklich, weil er eine einzigartige Herangehensweise an eine Formel bietet, die sich nach einem dritten Teil etwas repetitiv anfühlen könnte. Die Freiheit, sich mehr auf Dekorationen und Flair über Wände und Raumgrößen zu konzentrieren, ermöglicht es Ihnen, das Spiel mit einer neu entdeckten Perspektive zu spielen. Sie können eine Stunde damit verbringen, einen aufwendigen Bereich Ihres Museums rund um prähistorische Entdeckungen zu errichten, wobei Dinosaurierknochen und Fossilien Ihre Herzstücke sind und Sträucher und Felsformationen für Flair sorgen, während präzise platzierte Bänke und Sitzgelegenheiten in Ecken in der Nähe von Spendensammlern stehen, die von Sicherheitskräften überwacht werden. Sie können sich dafür entscheiden, die Bodenfliesen in diesem Bereich anzupassen, die Tapete anzupassen und dann Tourstationen einzurichten, an denen die Führer die Besucher durch definierte und ansprechende interaktive Präsentationen führen, während die Kinder auf Sets spielen, die sich thematisch um den Bereich drehen. Vielleicht haben Sie einen Souvenirladen, in dem prähistorische Leckereien verkauft werden, und hinter verschlossenen Türen einen Analyseraum, in dem Relikte untersucht und verwendet werden, um Vergünstigungen zu erzielen, die Ihre Präsentation noch weiter verbessern. Und da es sich in erster Linie um ein Geschäft handelt, kann es sogar sein, dass reiche Sammler versuchen, Ihre Relikte für ihre eigenen Sammlungen zu massiv erhöhten Preisen zu kaufen, während die Gesundheitsinspektoren beurteilen, wie sauber und sicher Ihr Museum gepflegt wird. Oder Sie tendieren stattdessen zu einem Aquarium oder botanischen Thema. Auch hier handelt es sich um ein Two Point -Erlebnis, aber es ist trotzdem ein einzigartiges Two Point -Erlebnis, das auch durch ein paar neue Mechaniken unterstützt wird.

Werbung:

Die größte Änderung in Two Point Museum ist eine weltkartenähnliche Aktivität, bei der du Mitarbeiter auf große Abenteuer schickst, um erstaunliche Gegenstände und historische Fundstücke zu entdecken und zurückzubringen. Du kannst in staubige Wüsten fahren, um Dinosaurierknochen zu finden, in üppige Dschungel, um eine verrückte Flora zu erwerben, in weite Ozeane, um fantastische Fische zu fangen und vieles mehr. Diese Mechanik ist ein bisschen Evil Genius 2 im Design, wo du hauptsächlich die anstehende Aufgabe planst und dann dein Team in einem Hubschrauber losschickst und auf ihre Rückkehr wartest, während du mit dem komplizierteren und wichtigeren Museumsverwaltungsgeschäft in Two Point County fortfährst. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Expeditionen, auf die man sich begibt, außer der Tatsache, dass die Finanzierung Geld kostet, und Geld in einem Museum ist nicht immer leicht zu bekommen, daher die Herausforderung, weiterhin große Teile der Geschichte auszustellen oder zu erforschen und stattdessen von ihnen zu profitieren, um die Einnahmen zu erzielen, um dies auch in Zukunft zu tun.

In typischer Two Point -Manier bietet Two Point Museum auch einen Kampagnenmodus, in dem du einzigartige, aber karge Museen aufbauen und in blühende Einrichtungen verwandeln musst. Du beginnst in einem neutraleren Bereich, in dem du die Grundlagen erlernen kannst, bevor du zu Passwater Cove gehst, um ein Museum zum Thema Aquarium zu erstellen, oder stattdessen Wailon Lodge, um das Übernatürliche zu umarmen. Die Idee dahinter ist, dass jeder Stern, den du an jedem der verschiedenen Museumsstandorte verdienst, auf deine Curator Class angerechnet wird, eine Wertung, die sich erhöht, wenn du im Laufe deiner Karriere beeindruckendere Museen baust, und die dir mehr Belohnungen und Optionen zur Verfügung stellt, unabhängig davon, an welchem Museumsstandort du gerade gebunden bist. Es ist alles sehr authentisch Two Point wieder auf diese Weise, aber wie man so schön sagt: "Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht."

Wenn man bedenkt, dass es noch Monate dauern wird, bis Two Point Museum auf den Markt kommt, würde ich mir wünschen, dass Two Point Studios auf einige Bereiche abzielt, die meine Erfahrung während dieser Vorschausitzung beeinflusst haben. Einige Platzierungssysteme und Mechaniken fühlten sich selbst mit einer Maus etwas grob und unhandlich an, und die Mitarbeiter neigen dazu, etwas unzuverlässig zu sein, wenn es darum geht, ihre Arbeit zu erledigen. Es gab immer wieder Situationen, in denen meine botanischen Schätze starben, weil die Botanikexperten den Überblick über das Gießen und Pflegen verloren, um sie am Leben zu erhalten, es sei denn, ich sagte ihnen von Hand, dass sie sich um eine Pflanze kümmern sollten. Wenn Sie einen Haufen verschiedener Aufgaben verwalten und unzählige Pop-ups abhaken müssen, ist das Letzte, was Sie wollen, auch noch einen nutzlosen Mitarbeiter im Detail verwalten zu müssen...

Aber darüber hinaus gab es keinen Teil von Two Point Museum, der mich enttäuscht oder nach mehr verlangt hat. Die Two Point -Formel war seit ihrer Erstellung mühelose und einfache Unterhaltung, und in Museum sehen wir, dass dies wieder einmal fortgesetzt wird. Dies entwickelt sich zu einem entzückenden und einfachen Simulator, der den charakteristischen Two Point Humor und Charme beibehält, und das alles zu einem Preis, der sehr erschwinglich erscheint (derzeit 24,99 £ für Steam ). Ich neige nicht dazu, mich in Vorschauen auf Preisschilder zu beziehen, aber nach dem, was ich gesehen habe, bekommt man hier eine gute Menge an Spielen für das, was oft weniger als die Hälfte der Kosten vieler AAA-Projekte ist. Früher kann der März 2025 nicht kommen.