Two Point Museum Vorschau: Die Vergangenheit zum Leben erwecken

Im letzten Spiel des britischen Entwicklers Two Point Studios, Two Point Campus drehte sich alles um die Zukunft, denn Sie hatten die Aufgabe, die rohe Jugend von heute zu den Vorzeigebürgern von morgen zu formen - etwas, das sich, vielleicht nicht überraschend, als ziemlich schwierig erwies. Mit dem kommenden Spiel vollzieht der Entwickler eine komplette Kehrtwende und blickt stattdessen in die Vergangenheit. Die uralte Vergangenheit, wohlgemerkt.

Two Point Museum, das voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen wird, versetzt Sie in die Lage eines unerfahrenen Kurators, nachdem die letzte Person, die diese Position besetzte, mit dem Kleingeld, das noch im Spendenglas übrig war, davongelaufen ist. Mit nur einem leeren Gebäude und kleinen Geldbeträgen, die uns zur Verfügung stehen, besteht unsere erste Aufgabe natürlich darin, Personal einzustellen und Ausstellungen hinzuzufügen. Es ist alles auf dem Niveau eines Simulators, der auf Attraktionen basiert, aber es gibt einen Haken: Uralte Fossilien sind nicht so leicht zu bekommen.

Dieser Aspekt, dass jedes wichtige Objekt einzigartig ist und man sich etwas erarbeiten muss, war ursprünglich das, was Two Points Studios an dem Museumsthema reizte, erzählte uns der Entwickler während unseres Interviews auf der Gamescom. "Uns gefiel die Idee, dass die Spieler Sammlungen dieser erstaunlichen Exponate aufbauen, um sie auszustellen. Das hat uns sofort ganz aufgeregt. Zum Beispiel, wie bekommt man diese Dinger? Man kann sie nicht einfach so kaufen, wie man die Behandlungsmaschinen in Two Point Hospital kaufen könnte", sagt Design Director Ben Huskins.

Also, wie kommst du an deine uralten Knochen und Fossilien? Du wirst die Antwort schnell finden, denn das Spiel verschwendet keine Zeit damit, dich auf deine erste Expedition zu schicken. Um auf Expedition zu gehen, klickt man auf den großen Hubschrauber, der bequem direkt vor dem Museum geparkt ist. Dann wählen Sie einen Mitarbeiter aus, vorzugsweise einen Spezialisten, und wählen ein Reiseziel aus. Auf diese Weise können Sie die Erfolgschancen, mögliche Belohnungen und so weiter sehen. Sie können auch Ausrüstung wie Erste-Hilfe-Kästen und Vermessungswerkzeuge oder mehrere Expeditionsteilnehmer mitbringen, die alle Ihre Chancen erhöhen, seltene Gegenstände oder Fossilien zu erhalten. Aber Vorsicht: Auch Ihre Mitarbeiter könnten sich verletzen oder sogar vermisst werden, wenn eine Expedition in den Süden geht.

Während in vielen anderen Spielen, wie z.B. den älteren Assassin's Creed -Titeln, ähnliche Systeme unausgegoren und angeheftet sind, wirken die Expeditionen in Two Point Museum wie ein integrierter Teil des Erlebnisses. Wenn du zum Beispiel deine Mitarbeiter schulst, wird sie sowohl im Museum als auch beim Durchqueren uralter Dschungel und Ausgrabungsstätten nützlicher. Laut Jo Kohler, Executive Producer von Two Point Museum, variieren deine Expeditionen und letztendlich die Beute, die du mit nach Hause bringst, auch davon, welche Gebiete du erkundest: "Wir sind sehr daran interessiert, dass die Leute einzigartige Erfahrungen machen, und die Erkundung der Karte trägt wirklich dazu bei. Du könntest dich entscheiden, in den Süden zu gehen, und ich könnte in den Osten oder Westen gehen. Letztendlich wirst du verschiedene Exponate finden, die dir unterschiedliche Gameplay-Interaktionen und verschiedene Herausforderungen bieten, die du in deinem Museum lösen musst."

Eines der aufregenden Dinge an den Expeditionen ist, dass man nie weiß, was man

Personal könnte mitbringen. Es kann alter Schrott sein oder es könnte ein wertvolles Artefakt sein. Das Spiel verbessert diesen Aspekt, indem man am Ende jeder Expedition eine riesige Kiste öffnen kann, als wäre es eine Lootbox. Ganz am Ende meiner Session habe ich es geschafft, einen Dinosaurierknochen zu holen, der Teil eines größeren Sets war, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was sonst noch im Dschungel verborgen ist.

Das Einschleppen all der Kisten ist natürlich nur der Anfang, denn auch Sie müssen Ihre Exponate ansprechend gestalten. Da ich etwas wenig Zeit hatte, entschied ich mich für die einfache Variante und umgab meine uralten Fossilien mit allerlei Plastiktattoo, so dass sie aussahen wie etwas von einer billigen Mottoparty. Überraschenderweise funktionierte dies, da die Punktzahl meiner Exponate in die Höhe schnellte, was wiederum zu Spenden führen konnte - eine wichtige Ergänzung zum regulären Startgeld. Aber seien Sie beruhigt; Es geht nicht nur um billiges Spektakel, verrät Huskins:

"Lernen ist im Museum sehr wichtig. Wir dachten, dass die Leute damit genauso viel anfangen würden wie mit der Unterhaltungsseite der Dinge. Wir haben also ein Wissenssystem im Spiel, bei dem du Informationstafeln neben deinen Exponaten aufhängen musst. Es gibt auch einen Analyseraum, und durch die Erforschung Ihrer Fossilien erhalten Sie noch mehr Informationen, die Sie auf Ihre Tafeln schreiben können. Diese Analyse kann auch Vergünstigungen für Ihre Mitarbeiter freischalten."

Die Forschung spielt zwar eine wichtige Rolle im Spiel, war aber auch bei der Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Soweit ich weiß, haben Two Point Studios selbst keine archäologischen Ausgrabungen gemacht (dieser Teil des Spiels scheint sowieso mehr von Indiana Jones inspiriert zu sein), aber sie haben viele Museen besucht und mit einigen der Leute gesprochen, die in das Geschäft involviert sind. "Wir gingen hinter die Kulissen eines der Museen, was sehr interessant war", erinnert sich Kohler. "Es gibt ganze Exponate, die nicht einmal der Öffentlichkeit gezeigt werden, und wir haben uns sogar die Sicherheitssysteme angesehen, obwohl wir sie nicht ganz genau nachgebildet haben, weil wir wollten, dass es Spaß macht. Die Künstler waren auch ein paar Mal dabei, um sich Dinge wie die Beleuchtung und die Anordnung der Stockwerke anzusehen."

Inspirationen aus dem wirklichen Leben oder nicht, dies ist immer noch ein Two Point Spiel, und die Entwickler versichern mir, dass Dinge immer noch Feuer fangen oder kaputt gehen können. Dein gefrorener Höhlenmensch könnte sogar entkommen und Chaos anrichten, wenn du es nicht schaffst, die Temperatur niedrig zu halten. Während meines Durchspielens ist mir auch viel Humor aus dem Museumslautsprecher aufgefallen, wie zum Beispiel dieses Kleinod : "Im Notfall werden die Exponate zuerst evakuiert. Sie sind unersetzlich, du nicht." Das kann ich durchaus nachvollziehen, denn während die albernen Besucher kommen und gehen, sind Ihre Exponate dauerhaft. Und obwohl es wieder einen Kampagnenmodus gibt, in dem man sich durch verschiedene Orte bewegt, möchte Two Point Studios, dass man diesmal etwas länger bleibt.

"Wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt und sind über das hinaus, was wir in den vorherigen Spielen gemacht haben", sagt Huskins. "Man hatte seine Sterne-Ratings und sobald man drei Starts im Krankenhaus oder auf dem Campus hatte, hatten die meisten Spieler das Gefühl, dass sie mit diesem Ort fertig waren. Mit Museum wollten wir sicherstellen, dass sich die Leute mit ihren Kreationen verbunden fühlen. Sie hängen an Ihrer Sammlung, nicht nur, weil Sie einzigartige Dinge finden, sondern auch, weil Sie so lange herumgetüftelt haben, mit Layouts experimentiert, dekoriert und angepasst haben. Wir stellten fest, dass die Leute sehr an ihre Museen gebunden waren, also wollten wir den Menschen Gründe geben, immer wieder zu ihnen zurückzukehren."

Die Entwickler haben mir gesagt, dass es möglich ist, mehrere Themen am selben Ort anzuwenden, was bedeutet, dass man wirklich das Museum seiner Träume bauen kann - oder Albträume, wenn man dazu geneigt ist. Und sobald neue Dinge in der Kampagne freigeschaltet wurden, könnt ihr einen früheren Ort erneut besuchen und weiter bauen. Unnötig zu erwähnen, dass ich während meiner kurzen Hands-on-Arbeit mit dem Spiel nicht so weit gekommen bin, aber ich hatte trotzdem viel Spaß, da Two Point Museum sehr einfach zu erreichen ist, und ich habe wenig Zweifel daran, dass es den Eintrittspreis nicht wert sein wird, wenn es in naher Zukunft veröffentlicht wird.