Twisted Metal-Trailer stellt Anthony Mackie und Will Arnett mit Samoa Joes Körper vor

Als PlayStation Productions und Peacock gestern das erste Poster für ihre Twisted Metal-Show zeigten, sagten sie auch, dass wir heute einen Trailer bekommen würden. Nun, es war irgendwie komisch, diese beiden Dinge aufzuteilen.

Denn wir haben wie versprochen den ersten Trailer zu Twisted Metal erhalten, aber es ist ein Teaser, der nicht wirklich etwas Überraschendes zeigt. Wir bekommen einen kurzen Blick auf Anthony Mackie, der herumfährt, während er die Waffen auf sein Auto abfeuert, und einen kleinen Vorgeschmack auf die "hochoktanige Action-Komödie", die in jeder halbstündigen Episode auf uns wartet, bevor sie mit Samoa Joe als Körper von Sweet Tooth und Will Arnetts Lachen endet. Die größte Neuigkeit im Teaser ist die Ankündigung, dass alle zehn Episoden von Twisted Metal am 27. Juli verfügbar sein werden.