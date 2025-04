Wenn Sie ein iPhone kaufen, kaufen Sie auch ein Ticket in ein Ökosystem. Tatsächlich ist das die ganze Idee hinter der Strategie von Apple, und es ist das Ökosystem oder "der Walled Garden", wie die Medien es gerne nennen, das den Verbraucher bindet. Nicht alle Zubehörteile in diesem Ökosystem sind gleich, aber wenn Sie Twelve South ButterFly SE sehen, ist es leicht zu verstehen, warum das Ökosystem so überzeugend ist und warum es für Apple so kriminell ist, MagSafe im iPhone 16e wegzulassen.

ButterFly SE ist in vielerlei Hinsicht "nur" ein weiteres duales magnetisches MagSafe-Ladegerät, mit dem Sie Ihr iPhone und Ihr Apple Watch aufladen können, aber der Unterschied besteht darin, dass wir es vor allem in den letzten Jahren geschafft haben, diese Dual-Ladegeräte so unendlich klein zu machen, dass es fast unwirklich erscheint.

Dieser kleine ButterFly SE ist mit nur 2,35 Zentimetern Höhe, 6 Zentimetern Breite und einem Gewicht von nur 119 Gramm wirklich klein. Es ist klein genug, um in die Brusttasche eines Hemdes zu passen, und in groben Zügen ist es fast kleiner als deine AirPods-Hülle.

Starke Magnete halten das "Sandwich" zusammen, ein netter kleiner Lederriemen hält alles weiter an Ort und Stelle, und man kann das "obere Brötchen" und das "untere Brötchen" trennen (ja, ich bin jetzt fertig mit der Burger-Analogie). Nach der Trennung gibt es MagSafe-Ladefunktionen mit dem integrierten 15-W-Protokoll Fast Charging von Apple, und Sie können Ihr Apple Watch entweder horizontal platzieren oder es aufklappen, um auf das Apple Watch Fast Charger -Protokoll mit 5 W zuzugreifen. Nein, es wird nicht mit dem 30-W-Ladegerät geliefert, das Sie benötigen, was immer ärgerlich ist, aber wenn Sie bereits ein Computerladegerät bei sich haben, funktioniert es einwandfrei, so dass es jetzt nicht das Ende der Welt ist, da wir einen universellen Standard haben.

Werbung:

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten, denn es unterstützt auch Qi2, was bedeutet, dass Sie alles, was kabelloses Laden akzeptiert, ohne viel Aufhebens aufladen können, und jetzt, da Telefone endlich über eine integrierte Qi2-Aufladung verfügen, funktionieren sie auch magnetisch. Twelve South hat sogar daran gedacht, dass Sie während des Ladevorgangs etwas auf Ihrem Telefon betrachten können, da Sie die beiden Hälften tatsächlich umdrehen können, sodass es aufgeladen wird, während das Lederarmband als Ständer fungiert. Genie.

Es mag sich albern anfühlen, etwas so Banalem wie einem Ladegerät eine perfekte Punktzahl zu geben, aber es ist schwer, sich etwas Nützlicheres, Effizienteres oder Besseres für diesen Zweck vorzustellen als ButterFly SE, also ist das Urteil klar.