Tusk strebt nach Wahlniederlage Vertrauensvotum an

Die neuesten Nachrichten über Polen . Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat am Montag in einer Fernsehansprache angekündigt, dass er nach der Niederlage seiner Koalition bei den Präsidentschaftswahlen eine Vertrauensabstimmung im Parlament beantragen wird.

Sein Aufruf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die nationalistische Opposition einen knappen Sieg erringt und damit die pro-europäische Plattform von Donald Tusk herausfordert. Mit der Wahlbeteiligung will Tusk angesichts wachsender politischer Spannungen die Unterstützung im In- und Ausland festigen.