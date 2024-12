Turtle Beach Stealth 700 Gen 3

Heutzutage ist es ziemlich schwierig, ein Gaming-Headset zu entwerfen und auf den Markt zu bringen, das etwas Unverwechselbares, Ehrgeiziges oder Neues bietet. Es gibt eine ziemlich etablierte Vorlage, und obwohl es eine Zeit lang einige Innovationen bei der Positionierung und dem Aufladen gab, haben wir, gelinde gesagt, ein Plateau erreicht.

Aber das bedeutet nicht, dass der Markt keine grundsoliden Headsets zu vernünftigen Preisen anbieten kann, ganz im Gegenteil. Nehmen Sie das neueste Stealth 700 -Headset von Turtle Beach, das Gen 3. Es sollte Sie etwa 180 Euro kosten, und Sie erhalten eine hervorragende Passform, eine Akkulaufzeit von etwa 80 Stunden, eine AppSwarm II -Unterstützung mit Voreinstellungen und ein cooles Flip-Mikrofon. Nein, es gibt nichts Bahnbrechendes an sich - die Frage ist nur, wie notwendig es wirklich ist.

Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, wie solide dieses Headset verarbeitet ist. Nein, es ist kein Steelseries Arctis Pro Wireless, aber es kostet viel weniger und was Sie bekommen, fühlt sich robust an, hat hervorragenden Memory-Schaum auf den Körbchen und funktioniert in praktisch allen Szenarien.

Die 60-mm-Treiber von Turtle Beach Eclipse Dual sind immer noch ziemlich cool. Nein, es ist nicht der eleganteste Sound, den ich je gehört habe, aber es hat eine inhärente Qualität, mit einem JBL-ähnlichen Profil durchzudrücken. Das ist pure Macht, sogar ihr Spatial Audio funktioniert erstaunlich gut. Man könnte argumentieren, dass, wenn das Headset selbst so immersiv ist, kein ANC erforderlich ist, aber es wäre ziemlich passend gewesen, wenn Turtle Beach auf diesen Zug aufgesprungen wäre. Aber das bedeutet nicht, dass der Klang enttäuschend ist, ganz im Gegenteil, und es ist schwer, gegen den Arschtritt zu argumentieren, der mit diesen 60Eclipse Dual -mm-Treibern täglich einhergeht.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten an anderer Stelle. Die Akkulaufzeit liegt bei 80 Stunden, was in unseren Tests ziemlich gut mithalten kann. Nun, dies ist bei weitem nicht das teuerste Headset, und das ist Teil der Identität des Produkts, aber ich vermisse eine clevere Möglichkeit, sie aufzuladen, ohne ein USB-C-Kabel einstecken zu müssen. Vielleicht ein kleiner Ständer mit austauschbarem Akku oder ein magnetischer Ladeständer? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich würde eine Preiserhöhung im Austausch für ein vollständigeres Produkt akzeptieren. Davon abgesehen ist dies eine der besten Akkulaufzeiten auf dem Markt, und das ist nicht zu verachten.

Turtle Beach verwendet glücklicherweise immer noch wirklich taktile physische Tasten und Scrollräder mit inkrementellem Feedback auf beiden Tassen, und das Beste daran ist, dass diese tatsächlich über die Swarm II -App anpassbar sind. Diese App ist insgesamt ziemlich brillant und bietet viele Voreinstellungen und andere Einstellungen in einem wirklich übersichtlichen Format, aber abbildbare, physische Funktionen auf Gaming-Headsets sind im Allgemeinen eine willkommene Ergänzung.

Und das Mikrofon ist auch gut, daran besteht kein Zweifel. Hier gibt es eine KI-basierte Geräuschunterdrückung, und obwohl Sie sie nicht sofort hören können, ist der Klang davon ziemlich klar und wettbewerbsfähig, wenn nichts anderes. Das Beste daran ist, dass es leicht in die Seite des Bechers selbst geklappt werden kann, so dass es vollständig aus dem Weg geräumt werden kann, wenn Sie es nicht benutzen.

Turtle Beach ist groß in ihrer CrossPlay-Technologie, aber sie ist nicht das, was Sie denken. Das bedeutet im Grunde, dass Sie zwei 2,4-GHz-Dongles erhalten, beide USB-A in der Xbox-Version des Headsets. Sie schließen eines an einen Computer an, eines an eine Konsole und können dann eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen, und mit einem einzigen Fingertipp können Sie im Hotswap zwischen Computer und Konsole wechseln - oder nur zwischen den beiden 2,4-GHz-Signalen. Es ist ziemlich nett, aber es ist schwer vorstellbar, dass man so schnell zwischen zwei Spielstationen wechseln muss. Wir müssen Turtle Beach jedoch dafür loben, dass sie ein Headset geliefert haben, das wirklich nahtlos auf zwei Plattformen gleichzeitig funktioniert. Wo Sie früher vielleicht zwei verschiedene wollten, können Sie sich jetzt wirklich mit nur einem zufrieden geben und es nicht einmal bemerken.

Turtle Beach hat hier wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, auch wenn sie dabei das Rad nicht neu erfinden. Ich habe die meisten Funktionen des Headsets sehr genossen, und obwohl ich mir mehr Lademöglichkeiten gewünscht hätte, ist es schwer, gegen die Leistung des Headsets zu argumentieren.