Turtle Beach Burst II Air

Praktisch jeder wichtige Konkurrent auf dem Markt hat sich auf einen relativ aussichtslosen Wettbewerb eingelassen, um zu sehen, wer die leichteste Maus herstellen kann. Natürlich geht dies nicht immer auf Kosten der Funktionen, und es gibt einige ziemlich große Entwicklungen in Bezug auf die DPI-Raten bei den schärfsten Sensoren und auch eine allgemeine Verbesserung der Schalter. Aber das Gewicht scheint von größter Bedeutung zu sein.

Aber manchmal scheint dieser beharrliche, singuläre Fokus zu einem insgesamt minderwertigen Produkt zu führen, wie es kürzlich bei mehreren Razer-Mäusen der Fall war. Turtle Beach versucht nun, dasselbe zu tun, aber ohne zu opfern... naja, alles. Das Burst II Air ist federleicht, aber mit praktisch allen intakten Funktionen.

Zunächst einmal wiegt das Burst II Air nur 47 Gramm, was tatsächlich etwas weniger ist als das Viper V3 Pro von Razer und sogar das ROG Harpe Ace Aim Lab Edition von Asus, die beide bei 54 Gramm liegen. Das geringere Gewicht ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Turtle Beach auch die Länge der Maus verkürzt, aber obwohl dies einen großen Einfluss auf den Komfort haben sollte, haben sie sich auf magische Weise aus diesem Problem herausgearbeitet. Die Passform ist klein, ja, aber nicht "unbequemer Krallengriff klein".

Aber trotz dieses extrem wettbewerbsfähigen Kampfgewichts gibt es hier so ziemlich alles, was man erwarten würde. Die Maus funktioniert über 2,4 GHz mit einem mitgelieferten USB-Dongle, und unter der Maus befindet sich ein kleiner Hohlraum zur Aufbewahrung. Es gibt sogar Bluetooth. Sie haben sogar Platz für einen netten kleinen DPI-Schalter gefunden, der ganz natürlich für den Daumen platziert ist.

Dies sind die gleichen Titan Optical Switches, die wir schon mehrmals gelobt haben, und das Gleiche gilt für den Owl-Eye -Sensor, der "nur" 26.000 DPI statt der 35.000 von Razer hat, aber für die meisten Leute immer noch ausreichend sein wird.

Man könnte argumentieren, dass eine höhere Umfragerate fehlt. Razers Geheimwaffe ist die Fähigkeit, eine Abfragerate von 8000 Hz zu verwenden, aber Burst II Air hat nur 1000 Hz. Wenn das ein Dealbreaker ist, gehören Sie zu den wenigen, die schwinden, aber es lohnt sich trotzdem. Was auch mehr als klar ist, ist, dass das Angebot von Turtle Beach, insbesondere im Vergleich zu Razer, recht wettbewerbsfähig ist. Sie können dies für nur etwa 100 £ bekommen, was in krassem Gegensatz zu den etwa 160 £ steht, die ein Viper 3 Pro oft kostet.

Das bereits erwähnte Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ist jedoch ein Problem, da es zuvor für rund 110 £ angeboten wurde, und es ist schwer zu schlagen. Wie auch immer, Turtle Beach hat hier definitiv ein Ass aus dem Ärmel gezogen und verdient es, mit den absolut konkurrenzfähigsten Jungs mitzuhalten.

