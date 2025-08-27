Turok: Origins Hands-On Preview: Space Marine mit Dinosauriern?

Ich bin mit der Turok-Serie nicht allzu vertraut, aber als ich hörte, dass es sich im Grunde um einen Sci-Fi-Shooter mit dinosaurierähnlichen Kreaturen handelt, spitzten sich meine Ohren wie ein Hund, der das sanfte Schütteln einer Tüte mit Leckereien hört. Als ich herausfand, dass Saber die Ursprünge des Franchise zeigt und einen perfekten Einstieg für einen Neuling wie mich bietet, wollte ich unbedingt loslegen, als ich mir einen Controller und ein Headset schnappte, um Turok: Origins zu spielen.

Falls ihr mit dem Franchise genauso wenig vertraut seid wie ich letzte Woche um diese Zeit: Turok: Origins zeigt eine ferne Zukunft, in der Menschen biomorphe Anzüge verwenden, um ihre Stärke, Geschwindigkeit und Ausdauer zu verbessern. Sie nutzen auch Kräfte, die mit den Geistern und Tieren der amerikanischen Ureinwohner verbunden sind, und tun dies, um gegen die reptilienartigen Xenia zu kämpfen, die alle möglichen Feindtypen und seltsamen Fähigkeiten haben.

Es gab zwar Behauptungen, dass eine reichhaltige Erzählung im Mittelpunkt von Turok: Origins stehe, aber es schien weitgehend, dass die Geschichte nur die Ausrede für einen Sci-Fi-Action-Spaß war. Das schadet nicht, vor allem, wenn sich die Action so flüssig und unterhaltsam anfühlt wie in Turok: Origins. Dinosaurier und humanoide Reptilien mit der Fülle an Waffen zu vernichten, ist nichts weniger als ein visueller Leckerbissen. Lasergewehre schneiden sich durch die leere Luft, explosive Armbrüste schleudern Körperteile durch den üppigen Dschungel. Es ist von den 80er Jahren inspirierte Action-Lächerlichkeit auf die bestmögliche Art und Weise, mit schnellen Missionen und einem unmittelbaren Verständnis dafür, wohin man jederzeit gehen muss.

Turok: Origins fühlt sich wie ein sehr klassischer Shooter an, mit vielen zusätzlichen Gameplay-Elementen, die dazu beitragen, dass es sich modern anfühlt und den heutigen Standards entspricht. Der Wechsel zwischen der Third- und First-Person-Ansicht ist auch eine nette Möglichkeit, deinem Gameplay ein wenig Personalisierung zu verleihen, und die drei Klassen Bison, Raven und Cougar haben jeweils ihre eigenen Stufen an auffälligen Effekten, auch wenn sie sich nicht unbedingt so unterschiedlich anfühlen, wenn es um das Gameplay geht. In den Missionen, die wir gespielt haben, habe ich alle drei ausprobiert und sie scheinen alle mit einer allgemeinen Schadensfähigkeit, einer Unterstützungsfähigkeit und einer ultimativen Fähigkeit ausgestattet zu sein, die die Illusion eines massiven Tieres auslöst, das dir beim Kampf hilft. Ich konnte mich in den etwa 45 Minuten, die ich spielen musste, nicht wirklich über die Details der einzelnen Klassen ergießen, daher kann ich nicht genau beschreiben, wie sie funktionieren, aber vom Gameplay her scheint Raven deine wendige Glaskanone zu sein, Cougar ein bisschen ein Allrounder und Bison agiert als Teamtank.

Obwohl unsere Demo im Koop-Modus des Spiels stattfand, ist es erwähnenswert, dass Sie Turok: Origins ganz alleine durchlaufen können, wenn Sie möchten, und Sie werden nicht von Bots begleitet, wenn Sie das echte Einzelspieler-Erlebnis haben möchten. Das ist eine nette Geste, denn oft kann man sich bei Koop-Spielen ein bisschen wie ein Idiot ohne Kumpel fühlen, wenn man sich entscheidet, es alleine zu machen, und erinnert einen daran, dass Freunde an deiner Seite sein könnten, aber stattdessen hast du meist nutzlose KI-Gefährten.

Der Vergleich mit Space Marine im Titel rührt größtenteils von der Gameplay-Schleife in Turok: Origins her. Du gehst von einem Ort zum anderen und kämpfst gegen eine Horde herannahender Feinde oder eine Auswahl von Elitegegnern, bevor du zum nächsten Ort weiterziehst. Coole Hinrichtungen mischen sich mit explosiven Schießereien und ich fand es zumindest in meiner Zeit mit Turok: Origins vertraut. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt eine schlechte Sache ist, da Space Marine II einer der besten Action-Shooter der letzten Jahre ist. Sie möchten nachahmen, was funktioniert hat, vor allem, wenn Sie bereits bei Saber sind und einen Blick auf den Erfolg eines anderen Teams werfen können. Der Director des Spiels versicherte mir, dass kein großer Einfluss genommen wurde, aber der Vergleich ist es dennoch wert, erwähnt zu werden.

Turok: Origins scheint größtenteils ein Spiel zu sein, das dich mit Vibes und Aura in seinen Bann ziehen wird. Gefällt dir das Aussehen der Hauptfiguren, die Schießerei und die Dinosaurier? Dann werden Sie wahrscheinlich Turok: Origins genießen. Aber wenn du auf der Suche nach einer umfangreicheren Erzählung, tieferen Klassenfähigkeiten und weniger sinnlosem Spaß bist, dann bin ich mir nicht sicher, was du mit dem Dinosaurier-Shooter machen wirst.

