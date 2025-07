Trump warnt vor zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10 Prozent auf die BRICS-Länder, während die Staats- und Regierungschefs in Brasilien zusammenkommen Trump kündigt an, Länder zu bestrafen, die sich der Haltung der Gruppe anschließen.

HQ Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Präsident Donald Trump hat damit gedroht, höhere Zölle gegen Länder zu verhängen, die den BRICS-Block unterstützen, und deren Positionen in einem Beitrag auf Truth Social als "antiamerikanisch" bezeichnet, nachdem sie am Sonntag einen großen Gipfel in Brasilien eröffnet hatten. US-Präsident Donald Trump auf Truth Social: "Jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS-Staaten anschließt, wird mit einem ZUSÄTZLICHEN Zoll von 10% belegt. Es gibt keine Ausnahmen von dieser Richtlinie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!" Die Erklärung fällt mit der Eröffnung des BRICS-Gipfels zusammen, auf dem die Staats- und Regierungschefs die Reform der globalen Institutionen und den Widerstand gegen Unilateralismus betonten. Lula da Silva verglich die BRICS-Staaten mit der Bewegung der Blockfreien Staaten im Kalten Krieg, während die Mitglieder den zunehmenden Protektionismus verurteilten. Flaggen der BRICS-Flaggen ist eine Gruppierung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - Insgesamt sechs Länder werden den BRICS-Staaten im Jahr 2024 beitreten Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate // Shutterstock