Trump warnt, dass Hamas eine "Hölle zu bezahlen" erwarten wird, wenn sie sich nach Netanjahus Gesprächen weigert, sich zu entwaffnen

Donald Trump warnte, dass Hamas eine "Hölle zu bezahlen" erwarten würde, falls sie sich nicht entwaffne, nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida. Der US-Präsident sagte, die Abrüstung sei eine klare Bedingung des Gaza-Waffenstillstandsrahmens und legte die Verantwortung für die weitere Eskalation ganz auf die militante Gruppe.

Ich mache mir keine Sorgen um das, was Israel tut

Trump wies Bedenken hinsichtlich Israels militärischer Haltung zurück und sagte, er mache sich "keine Sorgen um irgendetwas, was Israel tue", und bestand darauf, dass Israel den bestehenden Plan vollständig eingehalten habe. Er bezeichnete jede Diskussion über israelische Truppenabzüge als "ein separates Thema", das später behandelt werden würde.

Netanjahu nutzte den Besuch, um anzukündigen, dass Trump den Israel-Preis erhalten wird, die höchste zivile Auszeichnung des Landes, was das erste Mal ist, dass dieser an einen Nicht-Israeli vergeben wird. Diese Geste unterstrich die enge politische Allianz zwischen den beiden Staatschefs, da der Druck steigt, auf die zweite Phase eines fragilen Gaza-Friedensabkommens hinzugehen.

Es wird Hölle geben, die sie bezahlen müssen, und das wollen wir nicht

Trump sagte zu Reportern: "Wenn sie nicht entwaffnen, wie sie es vereinbart haben (sie haben zugestimmt), dann wird es Ärger für sie geben, und das wollen wir nicht, wir suchen nicht danach. Aber sie müssen sich innerhalb relativ kurzer Zeit entwaffnen."

Hamas, die die vollständige Abrüstung abgelehnt hat, bekräftigte, dass sie ihre Waffen nicht abgeben werde, solange die israelischen Streitkräfte in Gaza bleiben. Ihr bewaffneter Flügel erklärte, die Palästinenser hätten das Recht, sich zu verteidigen, "solange die Besatzung andauert", trotz US-Warnungen vor schwerwiegenden Konsequenzen.