Trump unterzeichnet Durchführungsverordnung zur Förderung des TikTok-Verkaufs im Wert von 14 Milliarden US-Dollar

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnet hat, um den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok voranzutreiben. Der Plan sieht die Schaffung eines neuen, von den USA geführten Unternehmens unter Beteiligung globaler Investoren vor, während Chinas ByteDance voraussichtlich nur eine begrenzte Rolle spielen wird. Das Weiße Haus hob die Unterstützung durch hochkarätige Geschäftsleute hervor und bestätigte, dass der Algorithmus der Plattform unter US-Aufsicht neu trainiert wird. Trotz dieses Schritts bleibt die Unsicherheit darüber, wie viel Einfluss ByteDance behalten wird und wie die neue Struktur die Kerntechnologie verwalten wird, so dass die langfristigen Auswirkungen des Deals einer Prüfung offen bleiben. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!