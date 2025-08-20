Trump startet TikTok-Konto vor Entscheidung über die Zukunft der Plattform

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump hat diese Woche offiziell seinen TikTok-Account gestartet und ein kurzes Video veröffentlicht, in dem er Millionen amerikanischer Nutzer über die chinesische App mit mehr als 170 Millionen Nutzern in den USA begrüßt.

Der neue Account @whitehouse ging am Dienstagabend mit einem ersten Video online, das Aufnahmen von Trump zeigt, wie er erklärt: "Ich bin deine Stimme." Dann lautet die Bildunterschrift: "Amerika, wir sind ZURÜCK! Was ist los TikTok?"

Dies geschieht, da die in chinesischem Besitz befindliche Plattform unter anhaltendem Druck steht, ihre US-Aktivitäten zu verkaufen, wobei die Fristen von der derzeitigen Regierung wiederholt verlängert wurden (was von einigen Gesetzgebern kritisiert wurde).

Während TikTok weiterhin wegen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit unter die Lupe genommen wird, betont das Weiße Haus, die Plattform zu nutzen, um die Errungenschaften der Regierung zu präsentieren. Der neue Account zog innerhalb weniger Stunden nach dem Go-Live schnell Zehntausende von Followern an.