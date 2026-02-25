Trump signalisiert Bereitschaft für einen möglichen Iran-Angriff

HQ

US-Präsident Donald Trump nutzte seine Rede zur Lage der Nation unter anderem, um mögliche militärische Maßnahmen gegen Iran darzulegen, indem er dessen Führung beschuldigte, "Terrorismus, Tod und Hass" zu verbreiten und Atomwaffen zu verfolgen.

Etwa 90 Minuten nach Beginn seiner Rede im Kapitol der Vereinigten Staaten sagte Trump, er werde nicht zulassen, dass der seiner Meinung nach führende staatliche Terrorismusunterstützer der Welt eine Atombombe bekommt. Er nannte Teherans Unterstützung militanter Gruppen, Raketenentwicklung und dessen Nuklearprogramm Bedrohungen für die US-Sicherheit.

Die Äußerungen kamen vor dem Hintergrund eines erheblichen US-Militäraufbaus im Nahen Osten und wachsender Spekulationen über mögliche Angriffe, falls die Diplomatie scheitert. Trump sagte, er bevorzuge eine ausgehandelte Lösung, behauptete jedoch, die iranischen Führungskräfte hätten keine festen Zusicherungen gegeben, dass sie nukleare Ambitionen aufgeben würden.

Teheran bestreitet, nach Atomwaffen gestrebt zu sein, und sagt, sein Programm sei für zivile Energie. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies Trumps Behauptungen als "große Lügen" zurück und bestritt seine Behauptungen über Raketenfähigkeiten und das Ausmaß der Todesfälle bei den jüngsten Protesten.

Während Trump den Großteil seiner fast zweistündigen Ansprache den innenpolitischen Themen widmete, unterstrichen seine Kommentare zum Iran trotz seines langjährigen Versprechens, "ewige Kriege" zu vermeiden, die Möglichkeit einer neuen Auslandskonfrontation.