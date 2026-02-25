Trump erklärt in State of the Union das "goldene Zeitalter"

HQ

US-Präsident Donald Trump nutzte seine Rede zur Lage der Nation, um ein neues "goldenes Zeitalter Amerikas" zu verkünden, wobei er Aktienmarktgewinne, Steuersenkungen und niedrigere Arzneimittelpreise hervorhob, während Umfragen eine nachlassende Zustimmung zu seiner wirtschaftlichen Führung zeigen.

Da die Republikaner befürchteten, den Kongress bei den Zwischenwahlen im November zu verlieren, widmete Trump einen Großteil seiner fast einstündigen und 47-minütigen Rede der Wirtschaft. Er machte den ehemaligen Präsidenten Joe Biden für die hohen Preise verantwortlich, obwohl Umfragen darauf hindeuten, dass viele Wähler Trump dafür verantwortlich machen, die Lebenshaltungskosten nicht gesenkt zu haben. Eine aktuelle Reuters/Ipsos-Umfrage ergab, dass nur 36 % seinen Umgang mit der Wirtschaft befürworten.

Zustand der Nation // Shutterstock

Die Rede, die im Kapitol der Vereinigten Staaten gehalten wurde, wurde von den Republikanern laut applautiert und es gab einen teilweisen demokratischen Boykott. Einige Abgeordnete organisierten Proteste in der Kammer, und Abgeordneter Al Green wurde abgesetzt, nachdem er ein Schild zeigte, das den Präsidenten kritisierte.

Trump schlug einen disziplinierteren Ton an als sonst, geriet jedoch mit den Demokraten wegen Einwanderung aneinander und verteidigte sein Vorgehen trotz Umfragen, die Bedenken zeigen, dass es zu weit gegangen ist. Abgeordnete Ilhan Omar rief, seine Politik habe "Amerikaner getötet".

Er gab kaum Details zur Außenpolitik, einschließlich Iran, und erwähnte die Ukraine oder China kaum. Während er ein kürzliches Urteil des Obersten Gerichtshofs gegen die meisten seiner Zölle als "unglücklich" bezeichnete, argumentierte er, dass dies seine Handelsagenda nicht entgleisen würde...